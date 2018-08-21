Ещё
В Quiksilver — новая осенняя коллекция
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Quiksilver — новая осенняя коллекция 

Курские известия 35 минут назад
Фото: Курские известия
При этом пополнить гардероб одеждой и аксессуарами сезона весна — лето в бутике можно со скидкой до 50 процентов
Функциональность, высокое качество и современный дизайн — основные преимущества австралийской линии одежды. В новой коллекции бренда традиционно есть и экипировка для занятий активными видами спорта, и модели для повседневного использования.
Смелые худи, тёплые свитшоты, уютные клетчатые рубашки, непромокаемые куртки, стильные аксессуары — в бутике с мировым именем найдётся всё, чтобы эта осень стала модной и комфортной. В поступившей коллекции осень — зима более 300 наименований товаров. Подчеркнуть индивидуальность с таким выбором не составит труда. Кроме того, для любителей спорта бренд — мотивация к рекордам. Недаром одежду Quiksilver выбирает легенда скейтбординга Тони Хоук.
Распродажа летней коллекции поможет сэкономить на подготовке к следующему отпуску. Теперь купить качественный чемодан или шорты для сёрфинга можно в два раза дешевле. Спешите за выгодными покупками в магазин Quiksilver в шопинг-центре «Европа» на Московской площади.
На правах рекламы
Курские известия: последние новости
Курск. Собака покусала 5-летнего мальчика «Европа» держит марку Народные контролёры провели рейд по хлебу в Курске
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем занимаются кошки, пока вы спите5
«Такого мужика упустила»: откровения звезды «Ранеток»
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике
Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ1
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
06:08
Охранники звезд, с которыми рискованно связываться
Звёзды
03:46
Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение