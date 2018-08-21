В Quiksilver — новая осенняя коллекция

При этом пополнить гардероб одеждой и аксессуарами сезона весна — лето в бутике можно со скидкой до 50 процентов

Функциональность, высокое качество и современный дизайн — основные преимущества австралийской линии одежды. В новой коллекции бренда традиционно есть и экипировка для занятий активными видами спорта, и модели для повседневного использования.

Смелые худи, тёплые свитшоты, уютные клетчатые рубашки, непромокаемые куртки, стильные аксессуары — в бутике с мировым именем найдётся всё, чтобы эта осень стала модной и комфортной. В поступившей коллекции осень — зима более 300 наименований товаров. Подчеркнуть индивидуальность с таким выбором не составит труда. Кроме того, для любителей спорта бренд — мотивация к рекордам. Недаром одежду Quiksilver выбирает легенда скейтбординга Тони Хоук

Распродажа летней коллекции поможет сэкономить на подготовке к следующему отпуску. Теперь купить качественный чемодан или шорты для сёрфинга можно в два раза дешевле. Спешите за выгодными покупками в магазин Quiksilver в шопинг-центре «Европа» на Московской площади.

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