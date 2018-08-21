Ещё
10 самых универсальных вариантов маленького черного платья
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 самых универсальных вариантов маленького черного платья 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если у вас уже есть маленькое черное платье (а мы удивимся, если нет), то все равно не стоит отказываться от покупки нового. Ведь сложно придумать вещь универсальнее, а значит, чем больше различных ее вариаций в вашем гардеробе, тем лучше.
Черное платье можно носить в офис, дополнив строгим жакетом, на вечеринку, обыграв броскими аксессуарами и интересной обувью, или на встречу с друзьями, надев объемную джинсовую куртку и кроссовки. А можно вообще ничего не придумывать: обуть классические лодочки, взять любимый клатч — и самый элегантный, но в то же время сексуальный образ готов.
Harper’s Bazaar: последние новости
Базовый — не значит скучный: 10 вещей, которые должны быть в осеннем гардеробе Лучшие из лучших: 10 ярких выходов на красную дорожку VMA-2018 Как Диана Крюгер одевается на последних месяцах беременности
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши25
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ5
Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем4
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике9
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки23
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение