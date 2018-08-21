10 самых универсальных вариантов маленького черного платья

Если у вас уже есть маленькое черное платье (а мы удивимся, если нет), то все равно не стоит отказываться от покупки нового. Ведь сложно придумать вещь универсальнее, а значит, чем больше различных ее вариаций в вашем гардеробе, тем лучше.

Черное платье можно носить в офис, дополнив строгим жакетом, на вечеринку, обыграв броскими аксессуарами и интересной обувью, или на встречу с друзьями, надев объемную джинсовую куртку и кроссовки. А можно вообще ничего не придумывать: обуть классические лодочки, взять любимый клатч — и самый элегантный, но в то же время сексуальный образ готов.