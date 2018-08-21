Дизайнер Ольга Чернощекова выпустила коллекцию с граффитчиками Петербурга (рекордсменами Гиннесса!)

Граффити — главный модный тренд будущего — доказывают финалистка «Новых имен в моде» Ольга Чернощекова и авторы глобальных художественных проектов для VK Fest, Off by Roots United и «Видфеста», студия Artletika. Ребята выпустили капсульную коллекцию с плащами, велосипедками, костюмами и шопперами, на которых Artem Cowy и Wert 159 — рекордсмены Книги Гиннесса за самый большой рисунок, светящийся в темноте, — оставили свои иллюстрации, логотипы и тэг «а что ты сделал для моды в свои годы?».

Ольга Чернощекова дизайнер

«Уличное искусство не остается на стенах — оно «цепляется» за все вокруг, проникая в модную индустрию и галерейные пространства. Мы выполнили граффити на поверхностях, которые для этого не предназначены, и сделали «испачканные» вещи предметом достояния. Для коллаборации Миша WERT159 подготовил диптих-иллюстрацию в своем фирменном «дуалистическом» стиле, а Артем адаптировал свою же картину для мужской джинсовой куртки. С ее рукавов стекает то ли краска, то ли кровь, как мысль, что все художники современного мира начинали свой путь на небезопасных и бедных улицах».

Все арт-доспехи, в том числе сумку с безумным мальчиком — оммажем «Заводному апельсину» Берджесса, можно купить в студии Olga Chernoschekova на Большом проспекте В. О., 8. Стоимость коллекции — от 3000 (шоппер) до 25 000 (за джинсовку) рублей, белоснежная эко-шуба цитатами обойдется вам в 15 000 рублей.