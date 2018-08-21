Быть как Малена: собираем образ героини Моники Белуччи

В фильме «Малена» режиссера Джузеппе Торнаторе отлично показано, как можно быть сексуальной женщиной даже в самых классических костюмах. Героиня Моники Беллуччи выбирает женственные формы и монохромные сочетания в стиле истиной итальянки. Например, двубортные белое платье или пастельное, словно из шелка.

Сильная и по-настоящему не зависящая от общества, героиня носит костюм из юбки и пиджака в полоску с туфлями на небольшом каблуке. Томность ее образу придает красная помада и обтягивающее черное платье — обязательный элемент женского гардероба. Художник по костюмам Маурицио Милленоти, несмотря на строгость линий в нарядах и некую сдержанность, добавлял к ним чулки и крупные украшения.