Взрослые обзавидуются: 10 стильных детских вещей от Dolce & Gabbana, Kenzo и других брендов

Порой невозможно понять, из какой коллекции вещь — взрослой или детской? Дизайнеры одежды создают одинаково стильный гардероб и для больших, и для маленьких. Часто детские вещи выходят настолько крутыми, что вызывают зависть взрослых модников.

Сарафан Dolce & Gabbana

Модный дом D&G доказывает свою верность историческому наследию. В 2018 году в качестве принта на одежде из детских коллекций выступает орнамент сицилийских изразцов, ваз и керамических плиток, расписанных глазурью. Один взгляд на сарафан с таким оригинальным ярким принтом заставляет сердце биться чаще!

Куртка Dsquared2 Kids

Детская линия марки Dsquared2, которую основали Дин и Ден Кейтены в 1996 году, выдержана в узнаваемом стиле бренда — ироничном и немного провокационном. В текущем сезоне у Dsquared2 Kids представлены рваные джинсы, удлиненные хлопковые рубашки, куртки в стиле милитари с крупными нашивками, серебряные косухи, короткие боксерские шорты и брюки карго.

Своя армия поклонников уже появилась у джинсовой куртки с эффектом потертости и яркими патчами.

Платье и шляпка Il Gufo

Новая коллекция Desert Dream вдохновлена эстетикой пустыни, ее обитателями и растениями. Воздушное белое платье с оборками, прозрачным фатином в ансамбле с соломенной шляпкой смотрится очень мило. Будь оно в гардеробе взрослой девушки, смогло бы создать невинный, чистый образ, который очаровал бы толпы мужчин.

Рубашка-трансформер Barn of Monkeys

Дизайнеры португальской марки Barn of Monkeys создают экологичную одежду из натуральных тканей, а в основу всех коллекций закладывают особую историю (художественную или реальную) — стараются привнести в моду элемент просвещения. Рубашка-трансформер чем-то напоминает японские оригами — ее можно складывать и застегивать по-разному.

Костюм Stella McCartney

Хлопковый разноцветный комплект представлен в коллекции Stellas Kids 2018 года. Летний пляж, путешествия и игры отображены в его принтах и затейливом дизайне. Красочные рисунки и узоры, мороженое, забавные мордочки, ракушки и морская тематика украшают модели платьев, футболок, брюк и шортиков. Stella МсСartney — это неповторимые образы для активных людей, которые выбирают оригинальность и практичность.

Леопардовая юбка Roberto Cavalli

Восхитительная плиссированная юбка из коллекции Roberto Cavalli Junior доказывает, что леопардовый принт возвращается! И не только во взрослую моду. Юбка сочетается с золотыми кедами и романтичной толстовкой с барочным леопардовым принтом. Линейка так и называется — Baroque Leopard («Барочный леопард»).

Комплект: куртка и рюкзак Kenzo

Kenzo Kids весна-лето 2018 года — коллекция, созданная для городских джунглей. Сочетание уличного и кэжуал-стиля с яркими анималистичными принтами выглядит немного вызывающе и даже агрессивно. Такой образ скорее подошел бы дерзкой девушке, но современные дети не должны уступать в стиле старшему поколению. Розовый тигрово-леопардовый бомбер дополняется аксессуаром в виде рюкзака с таким же принтом — двойной удар в мишень модных трендов, и оба раза в яблочко!

Платья Gucci

Летняя детская коллекция от модного дома Gucci представляет модели с принтами от японской художницы Юко Хигучи, создавшей серию иллюстраций специально для бренда. В коллекцию Gucci Kids вошли футболки, платья, купальники с изображениями кошек, собак и кроликов.

Комбинезон Chloe

Чистые цвета, невесомые ткани, романтические нюансы — одежда для девочек Chloe весны-лета 2018 года проста, изысканна и близка по настроению к женской подиумной коллекции. Легкие и спокойные комбинезоны интересного кроя как раз в тренде этим летом. Дизайнерам Chloe удалось создать вещь, которая хорошо сидит на детях и нравится взрослым из-за вертикальных полос, нестандартной для детской одежды длины и оригнальных элементов.

Черный тотал-лук Boy London

Boy London — культовый британский бренд, основанный Стефаном Рейнором в 1976 году. Это одежда в неформальном сдержанном стиле, предпочтение которому отдают Мадонна и Boy George. Эффектность классической черной футболке придают золотые буквы, обозначающие логотип компании, и шапка с вышивкой.

Такие же стильные и качественные вещи, но по доступной цене, вы можете найти в интернет-магазине детской одежды Crazy Lime.

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