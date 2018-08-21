45 лучших находок из новых коллекций в ДЛТ

В ДЛТ приехали осенне-зимние (долгожданные!) новинки: куртка Dries Van Noten с российским триколором, свитер Victoria Beckham цвета свежескошенной травы, пиджак Dolce & Gabbana как у Аллы Вербер и лодочки Versace из последнего сезона «Американской истории преступлений». Рассказываем, какие вещи точно не доживут до скидок, а значит, бежать за ними нужно прямо сейчас.

Куртки Непромокаемая и теплая куртка — главная инвестиция в сезон. В клетчатой от Gucci, плюшевой от Off-White и дутой от Balenciaga можно не только долго гулять по городу, но и совершать светские выходы. Вас оценят!

Свитеры

Вместо лыжных свитеров и джемперов крупной вязки на первых страницах трендбука разместились модели с конструктивистскими рисунками. Носить, как Маяковский, — с широкими брюками или, как Энди Уорхол , — с байкерской курткой.

Жакеты

Жакетам в новом сезоне дополнения не нужны: на подиуме их надевают прямо на голое тело вместе с брюками-дудочками или кюлотами в тон. С петербургскими погодными катаклизмами повторить фэшн-трюк будет непросто, поэтому сочетаем жакеты Victoria Beckham, Alexander McQueen, Balmain и Ralph Lauren с базовыми бадлонами пастельных тонов.

Платья

Лето прошло, а любовь к легким платьям осталась: модели от Dries Van Noten с рисованным принтом, Diane Von Furstenberg в белый горошек, Balenciaga с рубашкой, Alexander McQueen в клетку и Tom Ford с миллионом пайеток проще всего сочетать с колготками, ботильонами и осенним пальто.

Джинсы

Кастомизированный деним — один из главных трендов нового сезона. Ищем джинсы с патчами, вышивкой, бахромой, авторскими рисунками и цветочными поясами в коллекциях MSGM, Off-White, Versace и Dries Van Noten.

Юбки

Мини-юбки, вернувшиеся с модой на 90-е и нулевые, перешли из гардероба для вечеринок в повседневный и даже политический (посмотрите на Брижит Макрон !). Теперь они сделаны не из латекса, сетки и виниловой кожи, а из твида, шерсти и нежного шелка.

Туфли

Туфли с мирового подиума (и ножек Адрианы Лимы, Кайи Гербер и Наоми Кэмпбелл ) разлетаются быстрее любой другой одежды и аксессуаров. Еще бы: Alexander McQueen выпустили идеальную обувь для вечеринок, Saint Laurent — для леопардового тотал-лука, а Jimmy Choo — для пары с винтажным платьем или футуристичным пластиковым плащом.

Сумки

Красивая сумка делает не только образ, но и настроение: с яркой Dolce & Gabbana чувствуешь себя героиней фильмов Антониони, с лакированной Saint Laurent — Моникой Беллуччи в картине «Малена», а с тартановой Balenciaga — девушкой с Манхэттена, сбегающей от назойливых папарацци (как в весенне-летнем кампейне бренда).

Ботинки

Когда в моде и в наличии казаки, остроносые ботильоны, белоснежные челси и замшевые ботинки, остановиться на чем-то одном крайне непросто (а точнее вообще невозможно). Да и зачем, если первые прекрасно дополняют плиссированное платье, вторые — стейтмент-костюм, третьи — архитектурное пальто, а четвертые — брюки-дудочки.

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