Saint-Tokyo распродаст вещи из прошлых коллекций по ценам от 1000 рублей

Номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» дизайнер Юрий Питенин объявил тотальную распродажу семплов из прошлых коллекций. Вещи со знаковых глянцевых съемок, в том числе брендированные свитшоты, «гобеленовые» кюлоты и позолоченные платья, будут продаваться по беспрецедентным ценам от 1000 до 10 00 рублей.