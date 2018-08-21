Ещё
Saint-Tokyo распродаст вещи из прошлых коллекций по ценам от 1000 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Saint-Tokyo распродаст вещи из прошлых коллекций по ценам от 1000 рублей 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» дизайнер Юрий Питенин объявил тотальную распродажу семплов из прошлых коллекций. Вещи со знаковых глянцевых съемок, в том числе брендированные свитшоты, «гобеленовые» кюлоты и позолоченные платья, будут продаваться по беспрецедентным ценам от 1000 до 10 00 рублей.
Так, шнурованные брюки, как из фильма «Банды Нью-Йорка», обойдутся в 3400 рублей, однотонное пальто на осень — в 6600 рублей, а деконструированное платье-комбинезон — в 3600 рублей. Распродажа Saint-Tokyo (на минуточку, бренда с клиентами в лице Леди Гаги, Риты Оры и Сары Джессики Паркер) пройдет в 29 августа в «Голицын Холле» — штурмовать рейлы можно будет с 17:00.
Собака.ru: последние новости
MTV VMA-2018: самые эффектные образы красной дорожки Converse выпустили кеды с Hello Kitty — и вы точно захотите их купить Дизайнер Ольга Чернощекова выпустила коллекцию с граффитчиками Петербурга (рекордсменами Гиннесса!)
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши25
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ5
Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем4
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике9
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки23
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение