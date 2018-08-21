Saint-Tokyo распродаст вещи из прошлых коллекций по ценам от 1000 рублей 

Номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» дизайнер Юрий Питенин объявил тотальную распродажу семплов из прошлых коллекций. Вещи со знаковых глянцевых съемок, в том числе брендированные свитшоты, «гобеленовые» кюлоты и позолоченные платья, будут продаваться по беспрецедентным ценам от 1000 до 10 00 рублей.
Так, шнурованные брюки, как из фильма «Банды Нью-Йорка», обойдутся в 3400 рублей, однотонное пальто на осень — в 6600 рублей, а деконструированное платье-комбинезон — в 3600 рублей. Распродажа Saint-Tokyo (на минуточку, бренда с клиентами в лице Леди Гаги, Риты Оры и Сары Джессики Паркер) пройдет в 29 августа в «Голицын Холле» — штурмовать рейлы можно будет с 17:00.