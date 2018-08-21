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Чистильщик обуви в Тбилиси: профессия, уходящая в прошлое
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Чистильщик обуви в Тбилиси: профессия, уходящая в прошлое 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Репортер Sputnik решил сменить на один день профессию и стать чистильщиком обуви. Смотрите на видео, что из этого получилось
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