Модель Ирина Шейк заявила о смене профессии

Экс-подруга Криштиану Роналду , заявила, что помимо модельной деятельности будет заниматься дизайном.

Об этом она сообщила после того, как вернулась с итальянского курорта, куда она ездила со своим новым бой-френдом Брэдли Купером

Звезде показов Виктории Сикрет стало скучно на подиуме, ей надоело позировать, поэтому Шейк решила освоить смежную профессию.

Свои первые шаги в дизайне она делает под руководством профессионала в этой области — Стеллы Маккартни.

Модель признается, что за годы проведенные в модельном бизнесе, она узнала о процессе создания дизайна одежды и аксессуаров очень многое.

Эксперты уверены, что творческий тандем Ирины и Стеллы может дать интересные плоды, ведь девушки сторонницы абсолютно непохожих стилей.

Сейчас модель, которая родом из России работает над созданием дизайнерской сумочки, которая будет названа в честь ее самой — «Ирина», пишет «7 дней»

Ранее сообщалось, что Ирина Шей шокировала поклонников новой прической Модель поменяла имидж, чем вызвала восторг, удивление и негодование поклонников.