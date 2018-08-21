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Модель Ирина Шейк заявила о смене профессии
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Модель Ирина Шейк заявила о смене профессии 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Экс-подруга Криштиану Роналду, заявила, что помимо модельной деятельности будет заниматься дизайном.
Об этом она сообщила после того, как вернулась с итальянского курорта, куда она ездила со своим новым бой-френдом Брэдли Купером.
Звезде показов Виктории Сикрет стало скучно на подиуме, ей надоело позировать, поэтому Шейк решила освоить смежную профессию.
Свои первые шаги в дизайне она делает под руководством профессионала в этой области — Стеллы Маккартни.
Модель признается, что за годы проведенные в модельном бизнесе, она узнала о процессе создания дизайна одежды и аксессуаров очень многое.
Эксперты уверены, что творческий тандем Ирины и Стеллы может дать интересные плоды, ведь девушки сторонницы абсолютно непохожих стилей.
Сейчас модель, которая родом из России работает над созданием дизайнерской сумочки, которая будет названа в честь ее самой — «Ирина», пишет «7 дней».
Ранее сообщалось, что Ирина Шей шокировала поклонников новой прической Модель поменяла имидж, чем вызвала восторг, удивление и негодование поклонников.
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Женский форум
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