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Какие ботфорты носить этой осенью: 9 пар от масс-маркета до люкса
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Какие ботфорты носить этой осенью: 9 пар от масс-маркета до люкса 

Harper’s Bazaar 37 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ботфорты горячо любимы обоими полами: женщины чувствуют себя в них роковыми красотками, а мужчины просто любят смотреть на них. Если и есть обувь сексуальнее, чем ботфорты, то это сапоги-чулки, которые в прошлом сезоне стали хитом стритстайла. Этой осенью к ним присоединились сапоги с голенищем гармошкой, в которых ноги смотрятся еще стройнее, и высокие модели с экзотической отделкой под питона, которые можно в коллекции Yeezy и Attico. А чтобы почувствовать себя Бейонсе есть вариант от Gucci, усыпанный логотипами.
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