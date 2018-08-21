Какие ботфорты носить этой осенью: 9 пар от масс-маркета до люкса

Ботфорты горячо любимы обоими полами: женщины чувствуют себя в них роковыми красотками, а мужчины просто любят смотреть на них. Если и есть обувь сексуальнее, чем ботфорты, то это сапоги-чулки, которые в прошлом сезоне стали хитом стритстайла. Этой осенью к ним присоединились сапоги с голенищем гармошкой, в которых ноги смотрятся еще стройнее, и высокие модели с экзотической отделкой под питона, которые можно в коллекции Yeezy и Attico. А чтобы почувствовать себя Бейонсе есть вариант от Gucci, усыпанный логотипами.