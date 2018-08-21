В Central Park открылся O'STIN Kids

В преддверии начала учебного года собрать детей в школу станет ещё проще с O'STIN Kids. Теперь купить вещи этой марки можно на третьем этаже в Central Park

Для маленьких модников здесь можно приобрести стильную одежду отличного качества из натуральных материалов. В вещах O'STIN Kids дети будут чувствовать себя комфортно и уверенно.

В коллекции O'STIN Kids представлены базовые классические вещи на каждый день, праздничная одежда, спортивная одежда, нижнее бельё, деним, верхняя одежда, а также разнообразные аксессуары.

Также маленьких покупателей порадуют тематические коллекции — вещи ярких цветов с графическими принтами и аппликациями. Юным модницам придутся по душе пайетки и рюши, а мальчишки будут без ума от крупных надписей и эмблем.

Подобрать гардероб здесь можно как для новорождённых, так и для подростков 12 — 14 лет. Спешите за новинками!

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