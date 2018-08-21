Ещё
Магазин «Мармеладова-Букетик» закрывается — вместо него появится модный универмаг «КультуРРа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Магазин «Мармеладова-Букетик» закрывается — вместо него появится модный универмаг «КультуРРа» 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Магазин «Мармеладова-Букетик» с вещами марок «Соня Мармеладова» и Bondarev закрывается — теперь по адресу Рубинштейна, 40 будет располагаться модный универмаг «КультуРРа» (по названию творческого объединения Сергея Бондарева и Алексея Анисимова). Вещи от дизайнера останутся в прежнем помещении, но теперь будут соседствовать с мужской и женской одеждой от комиссионного супершопа «ПифПаф» (он открыл корнер на Рубинштейна в апреле этого года), а также с винтажными украшениями Mire Retro, аксессуарами WalleysMark, артхаусными нарядами от Ромы Уварова и этническими пончо от Tata Christiane.
Всех резидентов нового магазина еще не огласили, но, возможно, в нем появятся корнеры Cosmoteka и Renegade store. Сейчас на Рубинштейна, 40 идет капремонт — первых гостей «КультуРРа» примет в начале сентября.
Ещё немного осталось до открытия корнера на Рубинштейна после ребрендинга. Милости просим на Грибоедова, 31, пока самая вкуснятина ещё здесь. Публикация от SUPERSHOP (@pifpafsupershop) 21 Авг 2018 в 5:41 PDT
Собака.ru: последние новости
Converse выпустили кеды с Hello Kitty — и вы точно захотите их купить MTV VMA-2018: самые эффектные образы красной дорожки 404 NOT FOUND сделали коллаборацию с универмагом Au Pont Rouge (и посвятили ее Вайноне Райдер)
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ7
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши37
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике9
Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем4
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки23
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение