Магазин «Мармеладова-Букетик» закрывается — вместо него появится модный универмаг «КультуРРа»

Магазин «Мармеладова-Букетик» с вещами марок «Соня Мармеладова» и Bondarev закрывается — теперь по адресу Рубинштейна, 40 будет располагаться модный универмаг «КультуРРа» (по названию творческого объединения Сергея Бондарева Алексея Анисимова ). Вещи от дизайнера останутся в прежнем помещении, но теперь будут соседствовать с мужской и женской одеждой от комиссионного супершопа «ПифПаф» (он открыл корнер на Рубинштейна в апреле этого года), а также с винтажными украшениями Mire Retro, аксессуарами WalleysMark, артхаусными нарядами от Ромы Уварова и этническими пончо от Tata Christiane.

Всех резидентов нового магазина еще не огласили, но, возможно, в нем появятся корнеры Cosmoteka и Renegade store. Сейчас на Рубинштейна, 40 идет капремонт — первых гостей «КультуРРа» примет в начале сентября.

Ещё немного осталось до открытия корнера на Рубинштейна после ребрендинга. Милости просим на Грибоедова, 31, пока самая вкуснятина ещё здесь. Публикация от SUPERSHOP (@pifpafsupershop) 21 Авг 2018 в 5:41 PDT