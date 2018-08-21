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Жительница Южного Бутова ушла из дома и не вернулась
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Жительница Южного Бутова ушла из дома и не вернулась 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Жительница района Южное Бутово Алена Демидова ушла из дома 12 августа. Девушку ищут родители и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Девятнадцатилетняя девушка невысокого роста со светлыми волосами и голубыми глазами не вернулась домой с прогулки. В тот день она была одета в белую футболку, синие рваные джинсы и белые кеды. Как рассказали родители пропавшей, с собой она взяла черную сумку через плечо.
Если кто-либо видел и знает что-то о ее местонахождении, просьба связаться с Анной по телефону: 89260015138.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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