Жительница Южного Бутова ушла из дома и не вернулась

Жительница района Южное Бутово Алена Демидова ушла из дома 12 августа. Девушку ищут родители и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Девятнадцатилетняя девушка невысокого роста со светлыми волосами и голубыми глазами не вернулась домой с прогулки. В тот день она была одета в белую футболку, синие рваные джинсы и белые кеды. Как рассказали родители пропавшей, с собой она взяла черную сумку через плечо.

Если кто-либо видел и знает что-то о ее местонахождении, просьба связаться с Анной по телефону: 89260015138.