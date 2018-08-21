404 NOT FOUND сделали коллаборацию с универмагом Au Pont Rouge (и посвятили ее Вайноне Райдер)

Финалист нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» бренд 404 NOT FOUND, над которым работают дизайнер Алена Феликсова и фэшн-фотограф Антон Рудзат, сделал первую коллаборацию. После капсульной коллекции в честь фильма «Москва слезам не верит» и грузинского осенне-зимнего кампейна с Маришей Урушадзе, марка заключила сотрудничество с универмагом Au Pont Rouge. В результате получились две футболки с портретами Вайноны Райдер, но не с ее модно-сексуальных фотосессий, а с судебного процесса в 2001 году.

Тогда Вайнону арестовали за кражу в универмаге Saks Fifth Avenue в Беверли-Хиллз, а после предъявили обвинение в употреблении наркотиков. Актрису приговорили к крупному штрафу, 480 часам общественных работ и курсу принудительного лечения. В 2002 году она появилась на обложке W Magazine в футболке «Free Winona» («Свободу Вайноне»), но за основу своих вещей 404 NOT FOUND и Au Pont Rouge взяли другую надпись — «Я не могу дождаться, когда же все это кончится…Я хочу снова пойти пошопиться». Если у вас такие же мысли, как у Вайоны, приходите за футболкой в Au Pont Rouge в начале сентября: нагрудный портрет звезды обойдется вам в 4404 рубля.