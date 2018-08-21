Полиция устанавливает личность мужчины, останки которого нашли на волжском острове у Сызрани

Мужчине, предположительно, от 45 до 70 лет, на нижней челюсти семь вставных зубов из металла серебристого цвета, на верхней — пять из метала желтого цвета. Был одет в светлую рубашку, синий спортивный костюм, черные брюки, темные трико с лампасами. У него при себе имелись наручные электронные часы Montana с металлическим светлым браслетом и обручальное кольцо из металла желтого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности мужчины, просят обращаться по телефонам: 8 (8464) 90-21-70, 8 (8464) 90-39-19, 8 (939) 753-22-77.