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Полиция устанавливает личность мужчины, останки которого нашли на волжском острове у Сызрани
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Полиция устанавливает личность мужчины, останки которого нашли на волжском острове у Сызрани 

Волга Ньюс 1 час назад
Мужчине, предположительно, от 45 до 70 лет, на нижней челюсти семь вставных зубов из металла серебристого цвета, на верхней — пять из метала желтого цвета. Был одет в светлую рубашку, синий спортивный костюм, черные брюки, темные трико с лампасами. У него при себе имелись наручные электронные часы Montana с металлическим светлым браслетом и обручальное кольцо из металла желтого цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности мужчины, просят обращаться по телефонам: 8 (8464) 90-21-70, 8 (8464) 90-39-19, 8 (939) 753-22-77.
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