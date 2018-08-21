5 крутых луков от звезд Instagram по самым последним трендам

Джованна Баттальи (@bat_gio, 881 тыс. подписчиков)

Любому модному выбору Джованни Баттальи можно доверять безоговорочно. Она давно получила звание трендсеттера, а ее смелые и необычные образы вдохновляют сотни тысяч девушек по всему миру. В этом луки обошлось без ее экстравагантных выходок, но тренд на платье миди в полоску учтен!

Делайя Белль (@delilahbelle, 699 тыс. подписчиков)

Пока погода позволяет, нужно взять от нее все. Например, еще походить в велошортах. Главный тренд этого лета можно обыграть при помощи осенних вещей — свитшота и грубых ботинок.

Фенг Фан (@fengfan_x, 357 тыс. подписчиков)

Про эту звезду страитстайла из Китая мы вам уже рассказывали. Фенг — королева стиля томбой. В ее аккаунте в Instagram вы встретите модные луки с самыми трендовыми вещами. Восхищаемся ее стилем и смелостью, а сами пытаемся воспроизвести этот крутой аутфит с белым брючным костюмом с мужского плеча в тонкую черную полоску.

Мари фон Беренс (@mvb, 522 тыс. подписчиков)

Мари — наша любимица и частая гостья подобных подборок. И все не зря — ей удается собирать стильные повседневные луки из самых простых вещей. Например, это платье мини в полоску девушка сочетает с вязаным свитером и ботинками Dr. Martens на платформе. Obsessed!

Люси Уильямс (@lucywilliams02, 359 тыс. подписчиков)

Не знали, как интегрировать змеиный принт в свой гардероб? Люси Уильямс вам поможет! Модный блогер носит юбку с животным принтом вместе с черным свитером и ботинками челси. Вот вам и ответ. Спасибо, Люси!