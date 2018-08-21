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T-Fest, участники группы «Хлеб» и другие популярные рэперы стали героями digital-игры от Adidas
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T-Fest, участники группы «Хлеб» и другие популярные рэперы стали героями digital-игры от Adidas 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Новое поколение российских рэперов представляет прогрессивную модель кроссовок от Adidas.
Направление в сторону ретроспективы охватило весь модный мир. Adidas Originals тоже не отстает: впервые представленная в 1995 году прогрессивная модель кроссовок POD-S3.1 снова на пике популярности. Ностальгический дизайн дополнился новыми расцветками: теперь эта историческая модель доступна в сером и розовом цветах. Контрастные три полоски, отличительный знак бренда, и яркие акценты возле шнуровки вновь сделали ее современной и придали лоска, не нарушив при этом стильный дизайн 90-х.
Adidas, видимо, серьезно взялись за то, чтобы популяризировать осовремененную модель новых POD-S3.1. Стильные кроссовки может получить бесплатно любой желающий: все, что нужно — это сыграть в digital-игру на сайте марки, которую разработали для всех знатоков истории бренда.
Но не обязательно сильно вдаваться в подробности технологий Adidas. Если ты поклонница русской рэп-музыки, то у тебя тоже есть шанс. T-fest, «Хлеб», «Мальбэк» и Сюзанна — если среди этих исполнителей у тебя есть любимчики, то ты можешь получить от них подарок. Это игра для тех, кто знает все о своем музыкальном кумире. Все, что тебе нужно — это найти в digital пространстве вещи, которые принадлежат любимому исполнителю. Ну а если не повезет первый раз, то у тебя будет еще несколько попыток — можешь пробовать хоть каждую неделю! Тем более, что на кону — новые кроссовки. Ты уже выбрала какие хочешь: розовые с вязаным верхом или серые?
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Фото: архивы пресс-служб
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