Ещё
Названы самые востребованные туфли на Amazon
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые востребованные туфли на Amazon 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Туфли Predictions Karmen Pump стали бестселлером номер один в разделе женской обуви на сайте онлайн-ретейлера Amazon. Об этом сообщает Footwear News.
Лаковые туфли на семисантиметровом каблуке стали самыми востребованными у покупателей благодаря своему удобству. Обувь получила 65 процентов наивысших оценок и больше тысячи положительных отзывов. «Я не любитель каблуков, но эти туфли я носила весь день, и мне было очень комфортно. Покупаю вторую пару», — говорится в одном из них.
Клиентки отметили, что бренд предлагает эту же модель и для широкой стопы.
Туфли Predictions Karmen Pump доступны в девяти цветах по цене от 25 до 60 долларов.
Ранее в июле обтягивающие шорты-велосипедки в стиле участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян стали самой продаваемой вещью онлайн-ретейлера Amazon. В дни скидок Prime Day было продано 287 тысяч пар. Amazon официально признал хлопковые шорты бренда Futuro Fashion бестселлером номер один в разделе женской моды.
Последние новости
Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании актрису обвинили в изнасиловании ребенка Овца упала с неба и чуть не убила подростка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Можно ли есть просроченные продукты28
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ8
Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике11
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши43
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение