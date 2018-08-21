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Идеально для осени: повторяем 4 элегантных образа Жаклин Кеннеди
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Идеально для осени: повторяем 4 элегантных образа Жаклин Кеннеди 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Джеки Кеннеди неспроста называют иконой стиля: ее образы всегда отличались утонченностью и никогда не выглядели строго. Во время президентства мужа Жаклин предпочитала платья-футляры без рукавов и костюмы, состоящие из прямой юбки чуть ниже колена и жакета с неброскими деталями (пуговицами в тон и плоскими карманами). В 70-х стиль первой леди США стал более расслабленным: она часто выбирала расклешенные брюки, юбки А-силуэта выше колена, длинные пальто, шелковые платки и, конечно, огромные очки — этот аксессуар был ее визитной карточкой. Не забудем и про обувь на низком каблуке: никаких шпилек и необычных форм — классика во плоти. Изредка она выбирала яркие цвета — желтый или красный — и чаще отдавала предпочтение глубоким сдержанным оттенкам — темно-синему, коричневому и бежевому.
Поэтому гардероб Жаклин можно назвать универсальным — все вещи легко комбинировались между собой. Для современной и занятой модницы такой подход — настоящее спасение.
Светлый трикотажный костюм + принтованная блузка ​
Когда в раннем сентябре солнце еще немного греет, а природа окрашивается в желто-коричневые оттенки, хочется надеть что-нибудь легкое, но при этом уютное. У Джеки Кеннеди найдется для такого случая идеальный комплект — трикотажный костюм и утонченная принтованная блузка. Подберите к такому образу закрытые туфли или ботильоны на низком каблуке, а также не забудьте про большие очки — осенью солнце бывает не менее ярким, чем летом.
Плотная юбка + белый свитер
Этот комплект отлично подойдет и на зиму, главное — правильно подобрать теплые колготки. Жаклин предпочитала надевать модели в тон юбке — тогда цвета в образе гармонировали. А для контраста можно подобрать яркий платок, но не обязательно: подойдут как яркие — красные, желтые и зеленые варианты, — так и сдержанные — бежевые, золотые и коричневые.
Черный тотал-лук  Пока все стараются выделиться из толпы, иногда хочется в ней затеряться. Видимо, чтобы не преследовали назойливые папарацци, Жаклин предпочитала иногда одеться во все темное. Оттенков почти не различить: разве что среди сплошного черного попадется темно-синий, как осенняя туча. Но, несмотря на возможную хмурость наряда, такие тотал-луки почти всегда выглядят стильно, а причина проста: все вещи друг с другом сочетаются.
Коричневое пальто + сапоги в тон  Никогда не прогадаете, если подберете верхнюю одежду и обувь тон в тон. Если они различаются по цветам, то вы рискуете потратить много времени, прежде чем выбрать подходящие брюки или юбку, затем свитер или блузку, потом платок, сумку и так до бесконечности. Обратите внимание на большинство образов Жаклин — и вы увидите, что обувь в них почти никогда не контрастирует с остальным нарядом.
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