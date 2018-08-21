Что такое стиль мори?

Мори герл (в переводе с японского — «девушка из лесной чащи») — это субкультура, которая вышла из японских соцсетей примерно в 2007 году, вдохновленная образом романтичной и самодостаточной скандинавской лесной феи, выросшей на лоне природы и умеющей наслаждаться ее красотой. Девушки-мори увлекаются фотографией, путешествиями, самоанализом, винтажными вещами и размышлениями о прекрасном. Лесные нимфы мори носят платья и юбки в пол и кутаются в теплые шали. Меховые шапочки, варежки, теплые ботиночки и сапожки — частый выбор этих девушек в холодное время года. В качестве аксессуаров мори подбирают сумки и ремни из натуральной кожи с винтажным эффектом потертости. Культура костюма мори тесно связана с рукоделием: их одежду украшают вышивка, бисер. Эти рукодельницы предпочитают неброский стиль, деликатно подчеркивают женственность без малейшего намека на агрессивную сексуальность. В ход идут цветочные и анималистичные принты, обувь с круглым мыском и на плоской подошве для комфортных прогулок и теплые многослойные наряды.

В макияже мори предпочитают максимальную естественность, свежесть и ухоженность: единственным средством декоративной косметики зачастую становятся румяна. Укладывая волосы, мори сочетают прямую длинную челку и кукольные локоны по бокам. Мужчин притягивают индивидуальность и женственность мори. Эти прелестницы точно знают, как выгодно подчеркнуть свое очарование, увлечены делом и привлекают высокой степенью осознанности. Будто бы сама природа подсказывает им эти секреты красоты.

Мори в Японии

Мори в Европе

Мори в Японии

Мори в Европе

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