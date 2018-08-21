Кайли Дженнер пришла на VMA в белом платье-пиджаке

Сегодня все обсуждают церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, состоявшуюся 20 августа в Нью-Йорке. Кайли Дженнер, которая недавно отпраздновала свое 21-летие, появилась на VMA в коротком платье-пиджаке Tom Ford и золотых босоножках Olgana Paris. Аккуратная укладка и минималистичные аксессуары дополнили строгий, но элегантный образ Кайли.

Многие звезды также предпочли одеться на церемонию во все белое. Например, Блейк Лайвли появилась в костюме-двойке Ralph&Russo, который состоит из блейзера и широких брюк, а Ники Хилтон выбрала для VMA короткое платье Valentino.

Кайли Дженнер