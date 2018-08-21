Самая элегантная из 14-летних: Милли Бобби Браун на VMA

20 августа в Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун снова порадовала фанатов изысканным нарядом. Для выхода на ковровую дорожку 14-летняя актриса выбрала черный костюм Rosie Assoulin, который бы оценила Одри Хепберн . Топ на лямках с объемными плечами дополняют брюки с длинным ремешком.

Отдельного внимания заслуживают туфли Christian Louboutin и кольца Alison Lou, которые отлично сочетаются с костюмом. Да, Милли Бобби Браун действительно самый стильный подросток, которого мы знаем!

Милли Бобби Браун