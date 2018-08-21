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Как носить 80-е этой осенью: 10 вещей из последних коллекций
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Как носить 80-е этой осенью: 10 вещей из последних коллекций 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В этом осенне-зимнем сезоне за кричащим неоном сложно разглядеть более глобальный тренд на 80-е. Самая цитируемая дизайнерами эпоха не ограничивалась вызывающими цветами, принтами и гиперсексуальностью, хотя именно они стали ее приметой. 30 лет назад на женский стиль одновременно влияли Мадонна, Грейс Джонс и, конечно, принцесса Диана. Каждая привнесла в моду свое: топы на одно плечо и массивные украшения, черную кожу и power dressing, деловые костюмы с юбкой и женственность в сочетании со спортом.
Все это можно найти в последних коллекциях FW 2018-19: Марк Джейкобс и No. 21 представили свои варианты олимпиек, Миучча Прада одела моделей с начесами в стиль преппи и добавила узнаваемые объемные куртки и джинсы-варенки, а Энтони Ваккарелло для YSL сделал акцент на длине мини и широких плечах. Как хорошо, что теперь необязательно делать химическую завивку, чтобы быть модной.
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Женский форум
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