10 причин носить юбку-карандаш вне офиса

Узкая юбка не самый очевидный вариант на каждый день: даже если надеть ее с удобными кроссовками, быстро передвигаться все равно не выйдет. Однако дизайнеры настойчиво выпускают такие красивые модели, что остаться равнодушной шансов нет. Особенно много вариантов из кожи: лаковой, «мятой», под питона и даже пастельных оттенков, как у Rejina Pyo. Следом по популярности — клетка и неон (или клетка с неоном No. 21). Мы выбрали 10 вариантов, которые явно не составят базу вашего гардероба, но точно его украсят. Необязательно носить их с лодочками: дресс-код оставим первым леди и герцогиням. Пока есть возможность, смело надевайте с мюли на невысоком каблуке, а осенью — с широкими сапогами.