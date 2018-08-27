Ещё
Легкое белое платье, дерзкая шляпка-блин и победная улыбка: Кунаки цветет после свадьбы с Касселем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легкое белое платье, дерзкая шляпка-блин и победная улыбка: Кунаки цветет после свадьбы с Касселем 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Буквально на днях 21-летняя модель Тина Кунаки стала женой 51-летнего французского актера Венсана Касселя.
Пара сыграла свадьбу несмотря на злые языки хейтеров и неодобрительные взгляды знакомых, собрав вокруг себя на празднике у океана только самых близких и родных. А сейчас в Сеть просочились фото со второго дня празднования, когда молодые расслабились и отдались настоящим эмоциям. На лице у Тины Кунаки сияет победная улыбка!
Для второго дня торжества девушка выбрала дерзкую соломенную шляпку-блин и легкое белое платье. Она с удовольствием позировала фотографам на океанском песке — даже без жениха.
А тебе нравится эта парочка?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Яркие купальники, сияющие платья и не только: в чем звезды зажигали на летних вечеринках — изучаем по Instagram Ковбойский шик и бунтарский дух: топ-модель Лили Олдридж стала героиней кампании Levi's T-Fest, участники группы "Хлеб" и другие популярные рэперы стали героями digital-игры от Adidas
Женский форум  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса50
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение