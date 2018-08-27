Легкое белое платье, дерзкая шляпка-блин и победная улыбка: Кунаки цветет после свадьбы с Касселем

Буквально на днях 21-летняя модель Тина Кунаки стала женой 51-летнего французского актера Венсана Касселя.

Пара сыграла свадьбу несмотря на злые языки хейтеров и неодобрительные взгляды знакомых, собрав вокруг себя на празднике у океана только самых близких и родных. А сейчас в Сеть просочились фото со второго дня празднования, когда молодые расслабились и отдались настоящим эмоциям. На лице у Тины Кунаки сияет победная улыбка!

Для второго дня торжества девушка выбрала дерзкую соломенную шляпку-блин и легкое белое платье. Она с удовольствием позировала фотографам на океанском песке — даже без жениха.

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Фото:Instagram