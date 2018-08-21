Ещё
Вредные кеды или почему нужно отказать от обуви на плоской подошве. Советы ортопеда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вредные кеды или почему нужно отказать от обуви на плоской подошве. Советы ортопеда 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Высокие каблучки, изящные тонкие шпильки, легкие сандалии на плоской подошве. Чтобы ножки выглядели длиннее, а фигура стройнее, женщины готовы на все. Даже на ухудшение здоровья, эксперт «Вечерней Москвы» — врач-ортопед Заид Дахер рассказал, почему лучше не носить обувь без каблуков.
В магазине тысячи моделей модной обуви, а каблуки разной формы, высоты и толщины так и притягивают своей оригинальностью. Хочется выбрать самую красивую и яркую пару туфель, чтобы чувствовать себя на улице королевой. Однако врачи отговаривают покупать босоножки, лодочки, сапожки на высоком каблуке. Почему?
— Заид, сколько часов в день небезопасно носить высокие каблуки. Шпильки, например?
— Шпильки? Я совсем их носить не рекомендую. Растянутые сухожилия, которые отвечают за подъем передней части стопы, будут тянуть пятый и первый пальцы навстречу друг к другу, в центр. В итоге из-за нарушение свода стопы разовьется поперечное плоскостопие. Коварная проблема.
— Значит, вы считаете, что лучше носить обувь без каблука? Сейчас почти все люди носят кеды, балетки, шлепки на плоской подошве.
— Скажу сразу, носить обувь без каблука очень вредно, так как человеческий скелет сам по себе не двигается. И чтобы он двигался, ему нужны надежные помощники — мышцы, соединительные ткани, сухожилия. Мышцы лежат на каждом сегменте тела человека — голени, бедрах, стопах, позвоночнике, пальцах. На обеих сторонах кости имеется мышечный каркас. Когда нагрузка на этот каркас распределяется неравномерно, происходит искривление позвоночника, скрещение таза. Чтобы нарушений не случилось, нужно поднять пятку на высоту минимум 2 сантиметра.
— А какие признаки болезни человек почувствует при проблемах со стопой?
— Пока человек молодой, изменения в его организме ему будут незаметны, проблемы имеют накопительную особенность и с возрастом появятся боли в спине, коленях, бедренных суставах, голеностопах. Помните, оптимальная высота каблука 3-6 сантиметров.
Как правильно разнашивать новую обувь можно прочитать здесь.
Вечерняя Москва: последние новости
«Русский Силуэт» щедр на таланты Свадебное платье Меган Маркл станет выставочным экспонатом Эксперт моды посоветовал Виктории Дайнеко сменить гардероб, чтобы найти нового мужа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Можно ли есть просроченные продукты28
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ8
Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике11
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши43
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение