Вредные кеды или почему нужно отказать от обуви на плоской подошве. Советы ортопеда

Высокие каблучки, изящные тонкие шпильки, легкие сандалии на плоской подошве. Чтобы ножки выглядели длиннее, а фигура стройнее, женщины готовы на все. Даже на ухудшение здоровья, эксперт «Вечерней Москвы» — врач-ортопед Заид Дахер рассказал, почему лучше не носить обувь без каблуков.

В магазине тысячи моделей модной обуви, а каблуки разной формы, высоты и толщины так и притягивают своей оригинальностью. Хочется выбрать самую красивую и яркую пару туфель, чтобы чувствовать себя на улице королевой. Однако врачи отговаривают покупать босоножки, лодочки, сапожки на высоком каблуке. Почему?

— Заид, сколько часов в день небезопасно носить высокие каблуки. Шпильки, например?

— Шпильки? Я совсем их носить не рекомендую. Растянутые сухожилия, которые отвечают за подъем передней части стопы, будут тянуть пятый и первый пальцы навстречу друг к другу, в центр. В итоге из-за нарушение свода стопы разовьется поперечное плоскостопие. Коварная проблема.

— Значит, вы считаете, что лучше носить обувь без каблука? Сейчас почти все люди носят кеды, балетки, шлепки на плоской подошве.

— Скажу сразу, носить обувь без каблука очень вредно, так как человеческий скелет сам по себе не двигается. И чтобы он двигался, ему нужны надежные помощники — мышцы, соединительные ткани, сухожилия. Мышцы лежат на каждом сегменте тела человека — голени, бедрах, стопах, позвоночнике, пальцах. На обеих сторонах кости имеется мышечный каркас. Когда нагрузка на этот каркас распределяется неравномерно, происходит искривление позвоночника, скрещение таза. Чтобы нарушений не случилось, нужно поднять пятку на высоту минимум 2 сантиметра.

— А какие признаки болезни человек почувствует при проблемах со стопой?

— Пока человек молодой, изменения в его организме ему будут незаметны, проблемы имеют накопительную особенность и с возрастом появятся боли в спине, коленях, бедренных суставах, голеностопах. Помните, оптимальная высота каблука 3-6 сантиметров.

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