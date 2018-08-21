«Ростов» запустит в продажу лимитированную коллекцию «ковровых» футболок

PR-директор клуба «Ростов» Денис Штанько заявил, что клуб запустил ограниченную коллекцию футболок с ковровым принтом.

Напомним, после матча четвёртого тура РПЛ между «Ростовом» и «Енисеем» (4:0) красноярский клуб опубликовал фотографию с трибун, на которой болельщики ростовчан держат ковёр, и добавил к ней картинку с волшебным ковром-самолётом из мультфильма «Алладин». Изображение «Енисей» сопроводил следующей подписью: «Вот почему мяч не шёл в ворота „Ростова“…».

«Понятное дело, пресс-служба «Ростова» не могла оставить без внимания тот факт, сколько мы получили положительных комментариев об этом перформансе болельщиков. Поэтому мы решили пойти дальше и запустили лимитированную коллекцию так называемых ковровых футболок. Они поступят в продажу в наш интернет-магазин уже сегодня», — сказал Штанько в эфире телеканала «Россия 24».