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«Ростов» запустит в продажу лимитированную коллекцию «ковровых» футболок
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«Ростов» запустит в продажу лимитированную коллекцию «ковровых» футболок 

Чемпионат.com 1 час назад
PR-директор клуба «Ростов» Денис Штанько заявил, что клуб запустил ограниченную коллекцию футболок с ковровым принтом.
Напомним, после матча четвёртого тура РПЛ между «Ростовом» и «Енисеем» (4:0) красноярский клуб опубликовал фотографию с трибун, на которой болельщики ростовчан держат ковёр, и добавил к ней картинку с волшебным ковром-самолётом из мультфильма «Алладин». Изображение «Енисей» сопроводил следующей подписью: «Вот почему мяч не шёл в ворота „Ростова“…».
«Понятное дело, пресс-служба «Ростова» не могла оставить без внимания тот факт, сколько мы получили положительных комментариев об этом перформансе болельщиков. Поэтому мы решили пойти дальше и запустили лимитированную коллекцию так называемых ковровых футболок. Они поступят в продажу в наш интернет-магазин уже сегодня», — сказал Штанько в эфире телеканала «Россия 24».
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