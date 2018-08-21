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Воздушная блуза и рваные шорты — идеальный романтичный look от Лены Перминовой
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Воздушная блуза и рваные шорты — идеальный романтичный look от Лены Перминовой 

Grazia 26 минут назад
Фото: Grazia
Лена Перминова как никто другой знает, что актуально в мире моды, поэтому ее образы — идеальный пример для подражания. К счастью, модель регулярно делится на странице в Instagram своими стильными луками, и один из последних не стал исключением.
Звезда составила потрясающий летний образ из воздушной белой блузки и рваных черных шорт. Ремень в тон шортам и золотые круглые серьги идеально завершили лук.
Сочетание классических вещей с повседневными уже очень давно стало излюбленным приемом модниц. Следуйте ему, и ваши образы всегда будут выигрышными!
Что касается обуви, к образу Лены подойдут кроссовки, грубые ботинки или же сапоги челси.
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