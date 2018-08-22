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Дженнифер Лоуренс снялась в рекламе нового аромата Christian Dior Joy
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Дженнифер Лоуренс снялась в рекламе нового аромата Christian Dior Joy 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В конце июня стало известно, что Дженнифер Лоуренс, которая уже несколько лет сотрудничает с домом Dior, стала лицом первого за 19 лет нового аромата — и вот теперь у нас есть возможность оценить первые кадры рекламные кампании, которая будет сопровождать новинку.
Аромат Dior Joy, старт продаж которого намечен на конец августа, это, по словам создателей, «ода удовольствиям жизни» — яркий, энергичный и жизнерадостный букет цитрусовых и цветочных нот. Изюминку парфюмерной композиции добавляют ноты розы — одного из «фирменных ингредиентов» классических ароматов Dior, — в сочетании с акцентами жасмина и сочных цитрусовых нот. В основе — теплые ноты сандала с пудровыми полутонами мускуса, обеспечивающие Dior Joy особую чувственность.
попкорнnews
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