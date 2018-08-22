Эти чернокожие женщины поставили мир на колени

Темнокожая танцовщица Жозефина Бейкер знакома даже тем, кто никогда не интересовался историей американских и парижских мюзик-холлов. Имя ей сделали ее фотографии в запредельно экстравагантных костюмах: на одном снимке она позирует в одних только жемчужных бусах, накладных крыльях из пера марабу и туфельках на каблуках, на другом — ее наготу прикрывает только импровизированная юбочка из бананов. Столь же необычным было и происхождение Жозефины: по матери она была афроамериканкой, по отцу (он был ударником в джаз-банде) — еврейкой.

Считается, что именно Жозефина познакомила Париж с популярным уже в Америке салонным танцем чарльстоном, который был своеобразным олицетворением духа ревущих 1920-х. Начав в Париже с шоу La Revue Nègre, выступавшего с гастролями по всей Европе (в Берлине впечатленные нагой грудью танцовщицы и ее банановой юбочкой нудисты предложили ей войти в их компанию, но Жозефина отказалась), в 1926-1927 годах Бейкер поднялась до мюзик-холльного олимпа — Фоли-Бержер. Впрочем, полуголую экстравагантную плясунью принимали не везде — моралисты в Вене, Праге, Будапеште и Мюнхене сочли ее персоной нон-грата.

Бейкер считают одной из муз архитектора Ле Корбюзье, с которым она познакомилась во время морского круиза. Он рисовал голую афроамериканку, а потом, по его словам, воспоминания о Жозефине вдохновили зодчего на проект знаменитой виллы «Савой» в Пуасси, настоящего шедевра конструктивизма. Бейкер обожала наряжаться в перья — так, уже в конце 1950-х она выступала на сцене театра «Олимпия» в головном уборе, украшенном четырьмя тысячами перьев и стоившим грандиозную по тем временам сумму — 600 фунтов стерлингов.

Однако сценической и скандальной славы танцовщице было мало: она оказалась личностью крупного масштаба. Во время Второй мировой войны она выступала перед французскими войсками, а собранные сведения сообщала движению Сопротивления. Она получила летные права, лейтенантские погоны, медали Сопротивления (с розеткой) и Освобождения, знак Военного Креста и орден Почетного легиона. После войны она боролась за равноправие чернокожих. Умерла Бейкер, как подобает звезде ее масштаба — она отметила 50-летие своей артистической карьеры премьерой шоу Joséphine и вскоре после того скончалась от инсульта.

Американская активистка и правозащитница Анджела Дэвис известна, пожалуй, любому экс-советскому человеку — у нее была Ленинская премия «За укрепление мира между народами» и неподражаемая прическа — шарообразная пышная шевелюра, которой пытались подражать все курчавые и стремящиеся прослыть оригинально мыслящими советские студенты. Именно эта прическа сделала ее своеобразной андеграундной иконой стиля — можно было забыть, как звали последнего генсека ГДР (кстати, у Дэвис были награды и этой соцстраны), и сколько звезд Героя было у Брежнева, но как выглядит Анджела Дэвис — помнят все, кто видел ее по телевизору в 1970-1980-е годы, даже если телевизор они смотрели, сидя на горшке.

Были ли у Дэвис имиджмейкеры, доподлинно неизвестно, но ее прическа (своей монументальностью не уступающая тому, что ныне носит на голове депутат российского парламента Валентина Петренко ) достойна самых высоких имиджмейкерских наград. Она была, как это теперь называют, мемом во плоти. Но одной прической для формирования своего образа активистка не ограничивалась — она весьма недурно для угнетенного борца за свободу одевалась и подбирала украшения. Так, в начале семидесятых Анджела фигурировала в газетной хронике с лидером борьбы за права индейцев, вождем народа онондага и Ирокезской конфедерации Ореном Лайонсом — на ней была накидка-кейп, напоминающая традиционные индейские одеяла, которые коренные жители Америки носили как верхнюю одежду.

На шее активистки корреспонденты регулярно замечали украшения со смыслом — золотую подвеску с серпом и молотом, знаменующую ее принадлежность к Коммунистической партии , и кулон цвета слоновой кости с драконом — этого фантастического персонажа Дэвис толковала как воплощение силы и предвестника революции. Картинки из американской жизни советским гражданам показывали нечасто, но коммунистка Анджела, угнетенная капиталистическим режимом, не сходила с телеэкранов и страниц цветных журналов, волей-неволей прививая советским женщинам вкус к жакетам с широкими лацканами и крупными пуговицами, ярким джемперам-«водолазкам» с мини-юбкой и колготками в тон (страшный дефицит!), уже упомянутым кейпам и брюкам-клеш со стрелками.

Уитни Элизабет — так нарекли будущую знаменитую поп-певицу при рождении ее родители — нельзя назвать бедной-несчастной, но упорной чернокожей девочкой, пробившей себе путь на сцену и к славе из безвестных низов. Скорее наоборот — Уитни повезло именно с музыкальной карьерой с самого рождения. Ее мать Сисси и двоюродная тетка Дайон Уорвик были певицами — пели ритм-энд-блюз, соул и госпел. Мать фактически вывела дочь на сцену — отдала в в младший госпел-хор баптистской церкви New Hope в Ньюарке — когда Уитни было всего одиннадцать, а в двадцать девушке уже предложили контракт с Arista Records и пригласили в популярное телешоу Мерва Гриффина. Это был успех — причем только самое начало успеха.

За свою карьеру Хьюстон собрала столько наград, что этого хватило на запись в книге рекордов Гиннесса: шесть Grammy, две Emmy, 15 Billboard Music Awards, 21 American Music Awards, BET Awards и множество статуэток рангом поменьше. Но куда шире, чем все эти премии, Уитни прославил фильм 1992 года «Телохранитель», в котором актриса, которой было уже под тридцать, сыграла главную роль. Сильнейший голос Хьюстон с широким диапазоном и бархатным тембром, ее прекрасная фигура в броских сценических нарядах (вроде блестящего платья-«кольчуги», «космического» шлема или сверкающего головного убора в египетском стиле) и интересное лицо с правильными чертами наряду с неброской мужественностью ее экранного партнера Кевина Костнера сделали фильм страшно популярным. Даже в России его видело полстраны: кто-то в кинотеатрах, кто-то на запиленных пиратских видеокассетах. Позже Уитни снялась еще в нескольких картинах, но им было далеко до шумного успеха «Телохранителя».

К сожалению, личная жизнь темнокожей звезды сложилась не так удачно, как ее эстрадная карьера. Ее единственный брак с музыкантом R&B-группы New Edition Бобби Брауном завершился скандальным разводом, которому предшествовали многочисленные проблемы Брауна с законом — он пил, буянил (по слухам, бил и жену), был уличен в сексуальных домогательствах (до брака с Уитни у него уже было трое детей от разных женщин) и, что самое печальное, употреблял запрещенные вещества и вовлек в это неблаговидное дело супругу. Проблемы в браке, скандалы, судебные разбирательства и наркозависимость привели к преждевременной смерти Уитни — она умерла в 2012 году, не дожив до своего пятидесятилетия. Единственная дочь певицы и Брауна трагически погибла три года спустя, получив травму во время ссоры с бойфрендом.

Насколько модной и стильной была стройная и красивая Уитни — стало ясно всем после аукциона ее костюмов. На посмертные торги выставили бюстье от Марка Бауэра , в котором она получала одну из своих Grammy (кстати, этот же дизайнер более чем за двадцать лет их сотрудничества сшил певице платье для свадьбы с Брауном и еще несколько сотен вещей), серое бархатное платье с другой вечеринки Grammy и украшения — жемчужные серьги и белый атласный жилет из «Телохранителя» и другие вещи. Почти все лоты ушли за 10-20 тысяч долларов к благодарным поклонникам певицы и коллекционерам вещей знаменитостей.

Недавно покинувшая своих уже престарелых поклонников соул-певица Арета Франклин начинала свою карьеру так же, как позже начинала ее Уитни Хьюстон — с церковного хора. После непродолжительного периода относительной безвестности в сотрудничестве с лейблом Columbia Records Арета попала в цепкие и умелые руки продюсера Джерри Уэкслера (ему приписывают титул изобретателя термина «ритм-энд-блюз» и называют «отцом соул-музыки»). Уэкслер сделал из певицы настоящую звезду.

По фотографиям молодой Ареты можно проследить всю эволюцию моды 1960-1970-х с поправкой на особенности афроамериканской внешности. Она носила локоны и бабетту, каре с локончиками на щеках и свободную негритянскую шевелюру. С возрастом она раздобрела и сменила платья в талию на более милосердные к недостаткам фигуры атласные и бархатные «футляры» ярких цветов с узорами, перьями, вышивкой искусственным жемчугом и аппликациями. Невзирая на все возмущенные крики «зеленых», она любила и постоянно носила натуральный мех — жакеты, накидки, горжетки. Выходила в них на сцену — гордо, как в королевской мантии, достойной ее звания «королевы соула». Имела право: в 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя написали в Зале славы рок-н-ролла.

И недаром — Арета была достойна рок-н-ролльной славы не только своим исполнительским даром, но и умением менять имидж. Так, выступая с Джорджем Майклом , она коротко подстриглась, покрасила волосы в рыжий и надела кожаный жакет с клепками, чем-то напоминающий рокерскую косуху. Умела она и выглядеть соответственно официальному случаю — так, она пела на инаугурации Обамы в строгом сером пальто, перчатках и шляпке в тон с бантом, похожей на традиционные головные уборы африканских женщин. Связь со своей расой она не отрицала и не пыталась скрыть: еще Мартин Лютер Кинг наградил ее, как «душу черной Америки», премией для молодых лидеров афроамериканского правозащитного движения, а в 1968 году ее портрет напечатали на обложке Time.

В какой-то степени, если допустимы столь вольные параллели, именно с Ареты, «королевы соула», ее стиля и сценических манер строила карьеру главная советская эстрадная «королева», всесоюзная мегазвезда Алла Пугачева . Ее струящиеся шелка в 1970-е, мини-платья в 1980-е и обтягивающие наряды в 1990-е очень похожи на сценические костюмы Ареты, что, собственно, сближает с ныне уже покойной Франклин даже тех российских ретро-меломанов, которые не слишком увлекались ее творчеством.

Мишель , супруга первого темнокожего президента Соединенных Штатов Барака Обамы, известна не только своим превосходным образованием и юридической карьерой, но и отличным вкусом в одежде. Свой триумфальный выход Мишель совершила после первого избрания мужа президентом в платье от американского (такова традиция президентских инаугураций) модельера Джейсона Ву . На ней было многослойное шифоновое платье с одним открытым плечом, расшитое стеклярусом и несколько напоминающее торт — но в Америке такое любят и носят с первого школьного бала. Наряд в итоге попал в музейную коллекцию Смитсоновского института, как и многие другие платья первых леди. На вторую инаугурацию она снова выбрала наряд от Ву, и снова с открытыми плечами — на сей раз ярко-алый.

При этом в обычной жизни Мишель довольно трогательным образом чередовала стиль первой ученицы старшей школы (все эти платья в клеточку и одежду, издали напоминающую масс-маркет) с деловито-сексуальными костюмами преуспевающей адвокатессы. Первый вариант использовался для неформальных «выходов к народу» и неофициальных телепередач, второй — для дипломатических мероприятий и гала-ужинов.

Среди любимых дизайнеров и брендов экс-первой леди Мишель Обамы, кроме уже упомянутого Jason Wu — не менее респектабельный Том Форд , Брэндон Максвелл, Marchesa (марка Джорджины Чапман, жены обвиненного в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна ), Alexander McQueen, Vera Wang, Gucci и Atelier Versace. Кстати, золотистый струящийся наряд от этого последнего модного бренда Мишель надела на церемонию своего прощания с Белым домом по завершении второго президентского срока Барака Обамы.

Назвать чернокожую актрису Кэрин Элейн Джонсон (именно так назвали родители — медсестра и священник — будущую комическую актрису, кинозвезду и лауреатку премии «Оскар» Вупи Голдберг ) красавицей никому бы не пришло в голову и в молодости, а уж в зрелые годы и подавно. Даже свой сценический псевдоним — по-английски он пишется Whoopi, это слово обозначает смешную игрушку «подушку-пердушку» — Кэрин Элейн выбрала явно с учетом своего комедийного амплуа.

Тем не менее эта яркая и веселая женщина постоянно появляется на телеэкране, церемониях вручения разных кинематографических наград и в прессе. Секрет популярности актрисы, прославившейся оскароносной ролью второго плана в фильме 1990 года «Привидение» — ее нонконформизм и экстравагантность, четко проявляющиеся в выборе нарядов, в том числе вечерних платьев. Больших кинематографических удач за Вупи с 1993 года (номинация на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле за фильм «Действуй, сестра») не водилось, но на телешоу и вручения премий ее приглашают регулярно — она сама, как шоу.

Так, лиловое платье на ярко-зеленой подкладке, в котором Вупи явилась на оскаровскую церемонию 1993 года, ей поминают до сих пор, хотя уже прошло четверть века. Самое деликатное определение для платья — «наряд невесты Шрека». Выйдя на сцену в лиловом, чрезмерно театральном «принцессинском» платье, актриса распахнула его полы, обнажив подкладку и ноги в узких парчовых брючках с узорами. Красоты в этом было мало, но оригинальности — хоть отбавляй, недаром оно постоянно, с завидной регулярностью повляется в таблоидах, в ретроспективных обзорах «худших нарядов на „Оскаре“». Приглашают Вупи и на модные премии: на CFDA Fashion Awards 2018 года Вупи потрясла всех total look цвета фуксии с широкополой шляпой, который, в сочетании с ее темной кожей, производил сногсшибательный эффект.

А в нынешнем году уже седеющая актриса позировала на красной дорожке «Оскара» в пышном платье с кринолином и цветочным принтом от Christian Siriano с глубоким декольте, открывшим ее гигантскую татуировку на плече. Насмешек в духе «бабушка с татухой» Вупи бояться нечего — в статусе бабушки чернокожая нонконформистка (Вупи — активистка борьбы за социальные права меньшинств) пребывает с 34 лет, когда ее единственная дочь Александра, которая появилась на свет, когда актрисе было всего восемнадцать, родила ребенка в шестнадцатилетнем возрасте.