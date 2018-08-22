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Что такое кейпы и как их носить
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Что такое кейпы и как их носить 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: fraufluger.ru
На прошедших неделях моды мы могли заметить моделей в странных пальто без рукавов со специальными прорезями для рук. Называется такое пальто — кейп (от английского слова cape — «накидка»).
Его история уходит корнями в средние века, но как говорил режиссер Джим Джармуш — «все, что становится модным, всегда принадлежит прошлому».
Точной даты появления кейпов на модной арене мы, к сожалению,
никогда не узнаем. Но, как это часто бывало в средневековье, фасон и цвета кейпов говорили о сословии человека, который его носит, и его деятельности.
Монахи капуцины отличались кейпами с капюшонами, доходившими им до талии. Королева Елизавета I носила длинные кейпы, чтобы не замочить ноги. Ближе к Викторианской эпохе кейпы прославились среди модниц того времени.
Женщины предпочитали носить яркие алые накидки, которые стали символом викторианской высокой моды и лучше остального говорили о статусе женщины.
Они давали обществу понять, что перед ними очень аккуратная и чистая в своих делах и помыслах женщина, хорошая мать и ответственная прихожанка церкви.
Алые кейпы были настолько важны для женщин, что они делали их частью своих свадебных нарядов.
Кейпы носили не только монахи и викторианские женщины, внашем сознании кейп — это обязательный атрибут Красной Шапочки и Шерлока Холмса, а также всех сказочных принцев, пробирающихся сквозь непогоду к башне, где таитсяего возлюбленная.
В начале 20 века французский модельер Поль Пуарэ оценил культурную и историческую значимость кейпа и нарядил в него многих звезд золотой эры Голливуда. За ним повторились его модные современники, но звездный час кейпа настал в 60-ых, благодаря дизайнерам-футуристам.
В коллекциях Пьера Кардена кейпы появились как элемент униформы бортпроводниц, а позднее стали самостоятельной модной единицей женских повседневных образов.
Современные дизайнеры продолжают дело своих предшественников, и кейпы с завидной регулярностью появляются на подиумах.
Все они отвечают духу своего времени, поэтому не составит труда найти кейп, который придется по душе среди обилия расцветок и фасонов.
Будут ли это максимально короткие кейпы Burberry, минимализм Стеллы Маккартни или женственная классика Valentino, решать, в первую очередь, вам.
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