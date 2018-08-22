Что такое кейпы и как их носить

На прошедших неделях моды мы могли заметить моделей в странных пальто без рукавов со специальными прорезями для рук. Называется такое пальто — кейп (от английского слова cape — «накидка»).

Его история уходит корнями в средние века, но как говорил режиссер Джим Джармуш — «все, что становится модным, всегда принадлежит прошлому».

Точной даты появления кейпов на модной арене мы, к сожалению,

никогда не узнаем. Но, как это часто бывало в средневековье, фасон и цвета кейпов говорили о сословии человека, который его носит, и его деятельности.

Монахи капуцины отличались кейпами с капюшонами, доходившими им до талии. Королева Елизавета I носила длинные кейпы, чтобы не замочить ноги. Ближе к Викторианской эпохе кейпы прославились среди модниц того времени.

Женщины предпочитали носить яркие алые накидки, которые стали символом викторианской высокой моды и лучше остального говорили о статусе женщины.

Они давали обществу понять, что перед ними очень аккуратная и чистая в своих делах и помыслах женщина, хорошая мать и ответственная прихожанка церкви.

Алые кейпы были настолько важны для женщин, что они делали их частью своих свадебных нарядов.

Кейпы носили не только монахи и викторианские женщины, внашем сознании кейп — это обязательный атрибут Красной Шапочки и Шерлока Холмса , а также всех сказочных принцев, пробирающихся сквозь непогоду к башне, где таитсяего возлюбленная.

В начале 20 века французский модельер Поль Пуарэ оценил культурную и историческую значимость кейпа и нарядил в него многих звезд золотой эры Голливуда. За ним повторились его модные современники, но звездный час кейпа настал в 60-ых, благодаря дизайнерам-футуристам.

В коллекциях Пьера Кардена кейпы появились как элемент униформы бортпроводниц, а позднее стали самостоятельной модной единицей женских повседневных образов.

Современные дизайнеры продолжают дело своих предшественников, и кейпы с завидной регулярностью появляются на подиумах.

Все они отвечают духу своего времени, поэтому не составит труда найти кейп, который придется по душе среди обилия расцветок и фасонов.

Будут ли это максимально короткие кейпы Burberry, минимализм Стеллы Маккартни или женственная классика Valentino, решать, в первую очередь, вам.