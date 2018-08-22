Модные тенденции: что такое кейпы и как их носить

На прошедших неделях моды, мы могли заметить моделей в странных пальто без рукавов со специальными прорезями для рук. Называется такое пальто — кейп (от английского слова cape — «накидка»). Его история уходит корнями в средние века, но как говорил режиссер Джим Джармуш — «все, что становится модным, всегда принадлежит прошлому». Модные тенденции: что такое кейпы и как их носитьТочной даты появления кейпов на модной арене мы, к сожалению,

никогда не узнаем. Но, как это часто бывало в средневековье, фасон и цвета

кейпов говорили о сословии человека, который его носит, и его деятельности. Монахи

капуцины отличались кейпами с капюшонами, доходившими им до талии. Королева

Елизавета I носила длинные кейпы, чтобы не замочить ноги. Ближе

к Викторианской эпохе кейпы прославились среди модниц того времени. Женщины предпочитали

носить яркие алые накидки, которые стали символом викторианской высокой моды и лучше остального говорили о статусе женщины. Они давали обществу понять, что перед ними очень аккуратная и чистая в своих делах и помыслах женщина, хорошая

мать и ответственная прихожанка церкви. Алые кейпы были настолько важны для женщин, что они делали их частью своих свадебных нарядов.

Кейпы носили не только монахи и викторианские женщины, в нашем сознании кейп — это обязательный атрибут Красной Шапочки и Шерлока Холмса

а также всех сказочных принцев, пробирающихся сквозь непогоду к башне, где таится

его возлюбленная. В начале 20 века французский модельер Поль Пуарэ оценил культурную и историческую значимость кейпа и нарядил в него многих звезд золотой эры Голливуда. За ним повторились его модные современники, но звездный час кейпа настал в 60-ых,

благодаря дизайнерам-футуристам. В коллекциях Пьера Кардена кейпы появились как элемент униформы бортпроводниц, а позднее стали самостоятельной модной единицей

женских повседневных образов.

Современные дизайнеры продолжают дело своих предшественников,

и кейпы с завидной регулярностью появляются на подиумах. Все они отвечают духу

своего времени, поэтому не составит труда найти кейп, который придется по душе среди обилия расцветок и фасонов. Будут ли это максимально короткие кейпы Burberry, минимализм Стеллы

Маккартни или женственная классика Valentino, решать, в первую очередь, вам.

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