Олимпийка в стиле 90-х, стеганый бомбер и другие крутые и модные куртки для встречи осени

Медленно, но верно календарные дни сменяются один за другим, приближая нас к холодному осеннему сезону. Но бояться замерзнуть под порывами сентябрьского ветра не стоит, если у тебя в арсенале уже есть теплая и стильная куртка. А если нет — перестань пополнять свой гардероб летними вещами и отправляйся в магазин за стильным помощником на ближайшую осень.

Стеганая куртка

Если не хочешь расставаться с яркими оттенками даже осенью, то выбирай разноцветные стеганые куртки, тем более что они однозначный тренд осенне-зимнего сезона. Красный, горчичный, оливковый или глубокий синий — любой твой каприз будет выполнен: магазины масс-маркета сплошь и рядом увешаны такими моделями.

Но даже если ты отдаешь предпочтение традиционной цветовой палитре, стеганая куртка в классическом белом или черном не будет выглядеть скучно за счет интересных узоров из швов.

Кроме того, стеганая куртка абсолютно универсальна: она подойдет как для делового образа, так и для спортивного и небрежного. Это идеальный вариант для тех, кто ценит в вещах функциональность.

Дождевик

Почему-то со словом «дождевик» у нас чаще всего всплывают не самые приятные воспоминания, но непрочный целлофан, в который нас облачали родители, чтобы мы не промокли, уже отжил свой век. Модные подиумы в этом сезоне предлагают стильную альтернативу — яркие виниловые дождевики. Главное их достоинство — это непревзойденное удобство. Во-первых, такой дождевик практически невесомый, в отличие от пальто, и его всегда можно взять с собой, на случай если погода испортится, — он без труда поместится даже в самой миниатюрной сумочке. Во-вторых, он еще и держит тепло, и, хотя кажется это весьма сомнительным, проверить этот факт можно только опытным путем.

Эти удлиненные прозрачные плащи визуально повторяют фасон классических тренчей, поэтому трендовый дождевик можно сочетать не только с одеждой с элементами спортшика, но и использовать в деловых и романтичных образах.

Куртка-рубашка

Куртка-рубашка — это отличный вариант для теплых осенних вечеров. Будто позаимствованная из гардероба бойфренда, она отлично сочетается с объемными кроссовками и широкими брюками или джинсами. Цветовая палитра таких курток не удивляет разнообразием: выбирай, что тебе больше по душе — черный, хаки или серый — поистине осенняя гамма. Зато такие оттенки очень легко подстраиваются под другие цвета. Да и раскрасить свой аутфит ты можешь за счет других элементов своего образа, например броского шарфа.

Куртка с принтом

Если монохром тебе уже изрядно надоел, то разнообразить свой гардероб можешь с помощью ярких принтованных курток. И хотя флористичный рисунок — это прерогатива летнего аутфита, кто сказал, что осенью такую расцветку запрещено носить? Куртка с яркими цветами будет напоминать тебе холодной осенью о беспечном лете.

Еще один тренд наступающего сезона — это змеиная кожа. Наряду с дерзким леопардом она смотрится очень эффектно. И если хочешь добавить немного анималистики в свой повседневный look, то куртка со змеиным принтом будет отличным дополнением к твоему наряду.

Клетка тоже надолго закрепилась в числе топ-трендов и, видимо, не собирается сдавать свои лидерские позиции. Если краткосрочные тенденции не для тебя и ты любишь покупать вещи на долгую перспективу, не откажи себе в стильной клетчатой куртке!

Спортивная куртка

Эпоха 90-х захватила нас с головой. Легинсы, юбки с пайетками и объемные кроссовки уже стали базовыми элементами аутфитов трендсеттеров. С приходом осени спортивная куртка тоже пополнит этот ультрамодный ретроряд. Только тебе придется поломать голову над тем, какую выбрать, потому что глаза разбегаются при виде красных, желтых, зеленых и синих моделей. Если не можешь определиться, бери все. А при случае можешь заглянуть и в мамин гардероб — вдруг найдешь что-нибудь раритетное. Заодно поищи что-нибудь еще из эпохи 90-х, получится без каких-либо затрат составить модный трендовый образ.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Shutterstock/VOSTOK, архивы пресс-служб