Ещё
Какие новые средства для макияжа в гамме nude вам нужны?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие новые средства для макияжа в гамме nude вам нужны? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Бальзам для губ с эффектом зеркального блеска, жидкая основа для инновационного контуринга, нео-пудра и другие новинки, за которыми нужно отправиться прямо сейчас.
При создании новой коллекции с говорящим названием Neo Nude бренд Giorgio Armani руководствовался актуальными тенденциями «невидимого макияжа» — такого, что подчеркивает натуральную красоту и позволяет выглядеть максимально естественно. Среди новинок — компактная пудра Neo Nude Fusion Powder, жидкие средства A-line (хайлайтер, румяна и средство для контуринга) и бальзам для губ Neo Nude Ecstasy Balm.
«Фишкой» коллекции стала инновационная формула пудры Neo Nude Fusion Powder. При контакте с кожей средство превращается в нежную обволакивающую жидкость, которая сливается с ней воедино, позволяя избежать смазывания и резких линий.
Жидкие основы Neo Nude A-line выполняют разные функции в зависимости от выбранного средства. Упаковка напоминает футляр губной помады с аппликатором. Создатели рекомендуют использовать их вместе: средства идеально «работают» друг с другом, аккуратно наслаиваются и помогают создать модный эффект «макияж без макияжа».
Румяна тоже имеют водную основу и сливаются с кожей. Невесомое покрытие позволяет добиться легкого естественного румянца: как будто вы и не пользовались косметикой. В палитре пять оттенков: от классического розового до насыщенного оранжевого.
Бальзам Ecstasy Balm Lipstick представлен в трех натуральных оттенках: светло-розовом, насыщенном розовом и сливовом. В составе содержатся питательные масла, которые увлажняют и питают кожу губ, не давая ей высыхать в течение дня. Представители бренда уверяют — бальзам усилит ваш натуральный цвет губ, придаст им дополнительный объем и продержится невероятно долго.
«Чтобы сиять естественной красотой в стиле Armani, для начала подготовьте кожу с помощью праймера, а затем используйте пудру Neo Nude Fusion Powder. Добавьте немного хайлайтера A-highlight на те области лица, которые нужно визуально сделать ярче», — говорит Линда Кантелло, международный визажист дома Giorgio Armani.
Текст: Виктория Осипова
BeautyHack.ru: последние новости
Какими средствами вы будете краситься этой осенью? Косметичка для мужчин – кто из брендов выпустит этой осенью? Какой европейский бренд выходит на российский рынок?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ15
Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике12
Можно ли есть просроченные продукты48
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»175
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение