Какие новые средства для макияжа в гамме nude вам нужны?

Бальзам для губ с эффектом зеркального блеска, жидкая основа для инновационного контуринга, нео-пудра и другие новинки, за которыми нужно отправиться прямо сейчас.

При создании новой коллекции с говорящим названием Neo Nude бренд Giorgio Armani руководствовался актуальными тенденциями «невидимого макияжа» — такого, что подчеркивает натуральную красоту и позволяет выглядеть максимально естественно. Среди новинок — компактная пудра Neo Nude Fusion Powder, жидкие средства A-line (хайлайтер, румяна и средство для контуринга) и бальзам для губ Neo Nude Ecstasy Balm.

«Фишкой» коллекции стала инновационная формула пудры Neo Nude Fusion Powder. При контакте с кожей средство превращается в нежную обволакивающую жидкость, которая сливается с ней воедино, позволяя избежать смазывания и резких линий.

Жидкие основы Neo Nude A-line выполняют разные функции в зависимости от выбранного средства. Упаковка напоминает футляр губной помады с аппликатором. Создатели рекомендуют использовать их вместе: средства идеально «работают» друг с другом, аккуратно наслаиваются и помогают создать модный эффект «макияж без макияжа».

Румяна тоже имеют водную основу и сливаются с кожей. Невесомое покрытие позволяет добиться легкого естественного румянца: как будто вы и не пользовались косметикой. В палитре пять оттенков: от классического розового до насыщенного оранжевого.

Бальзам Ecstasy Balm Lipstick представлен в трех натуральных оттенках: светло-розовом, насыщенном розовом и сливовом. В составе содержатся питательные масла, которые увлажняют и питают кожу губ, не давая ей высыхать в течение дня. Представители бренда уверяют — бальзам усилит ваш натуральный цвет губ, придаст им дополнительный объем и продержится невероятно долго.

«Чтобы сиять естественной красотой в стиле Armani, для начала подготовьте кожу с помощью праймера, а затем используйте пудру Neo Nude Fusion Powder. Добавьте немного хайлайтера A-highlight на те области лица, которые нужно визуально сделать ярче», — говорит Линда Кантелло, международный визажист дома Giorgio Armani.