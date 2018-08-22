Иркутянам покажут одежду модников XIX века

Иркутяне смогут увидеть, какую одежду носили модники и модницы прошедших времен на выставке «Модные истории». Об этом сообщает пресс-служба музея. Большим количеством предметов одежды пополнилась коллекция музея декабристов. Увидеть её иркутяне и гости города смогут после того, как в музее подготовят выставку. В музее сообщают что она откроется в Доме-музее Волконских в ноябре в рамках ежегодного областного фестиваля «Декабристские вечера». На ней будут представлены вещи, которые носили модники и модницы прошедших времен, во что были одеты их дети, из каких книг приходили образы, воплощенные в тканях, и многое другое. Более ста предметов представят зрителям, это верхняя одежда, головные уборы, предметы нижнего белья, обувь, игрушки, книги, аксессуары, фрагменты текстиля и многое другое. Большая часть отобранных для показа вещей — женские платья. Редкие экспонаты станут отражением эволюции силуэта женского платья на протяжении ХIХ века. Для демонстрации женских туалетов по специальному заказу музея изготавливаются манекены и другое выставочное оборудование.