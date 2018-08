Не как у всех: 5 оригинальных тренчей

A post shared by Sophia Roe (@sophiaroe) on Apr 29, 2018 at 1:21am PDT Тренчи давно стали незаменимым элементом демисезонного гардероба. Этой осенью, конечно, без них тоже не обойтись.

Если привычный вариант вам давно наскучил, обратите внимание на альтернативу: приобретите тренч свободного кроя с драпировками, как у Y/Project, или оверсайз-тренч с асимметричным подолом, как у Tome.

Отличные вариации привычной классики предлагают и другие бренды: у Miu Miu вы найдете модель с капюшоном, чем-то похожую на дождевик, а у MM6 Maison Margiela — тренч будто с мужского плеча.