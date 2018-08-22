Блистаем: 3 способа носить пайетки осенью

Пайетки до сих пор ассоциируются у многих с блеском диско-шара и светодиодов, поэтому их принято помещать на одежду для вечеринок вроде мини-платьев, как в 80-х, и расклешенных брюк и кроп-топов, как в 70-х. Неудивительно, что вещи с таким декором часто остаются висеть в шкафу и подолгу ждать своего звездного часа. Ведь с удобством и лаконичностью, которые присущи повседневной одежде, они якобы не имеют ничего общего. Мы же выступаем против таких однозначных заявлений: в ежедневный гардероб можно вписать практически все, если найти гармоничные сочетания. Вот несколько примеров, как можно носить пайетки осенью, причем в любых ситуациях: хоть на званый вечер, хоть в офис, хоть на встречу с подругами или попросту в кино.

Жакет в пайетках + строгие брюки + белая обувь

Так как жакет с пайетками и так достаточно яркая, привлекающая к себе внимание вещь, остальные детали образа должны его оттенять. Брюки стоит выбрать прямые — расклешенные или зауженные — и желательно однотонные. Хотя тонкая, почти незаметная полоска, как на модели в примере, тоже окажется уместной. Белая обувь также будет оттенять яркий жакет, а кроме того, с ней любой образ смотрится куда интереснее.

Юбка в пайетках + простой джемпер + грубые ботинки

Если надеть с юбкой в пайетках туфли или сапоги на высоком каблуке, образ получится довольно праздничным. Зато грубые ботинки будут контрастировать со сверкающим предметом гардероба. Простой джемпер также оттенит блеск юбки. Выбирайте фасон по душе: подойдут как обтягивающие модели, так и мешковатые, как будто снятые с чужого плеча.

Брюки в пайетках + кожаное пальто + лакированные ботильоны

Согласны, к брюкам с таким богатым декором не так-то просто найти подходящие вещи, чтобы образ получился повседневным. Что ж, беспроигрышный вариант в таких случаях — белая блузка. Сверху стоит надеть кожаное пальто, причем с эффектом «треснувшего» материала и контрастными деталями (вроде манжетов, воротника, карманов и капюшона), которые по цвету могут совпадать со штанами. Черные ботильоны — в помощь: матовые модели приветствуются, но сейчас ультрамодными окажутся варианты из лакированной кожи.