Маленькое черное платье 2.0: какие модели актуальны в 2018

Из кожи

С каждым годом мы становимся более уверенными и раскованными в своих луках. Поэтому и классическое черное платье Chanel превращается в сексуальное и дерзкое Versace. В этом году отдавайте предпочтение ассиметричной модели из кожи с оборками.

Платье-пиджак

Когда мы перестали носить шорты и юбки с объемными футболками и свитшотами, модному миру ничего не оставалось, как просто под нас подстроиться. Поэтому появление такого платья в коллекции Alexander Wang вполне очевидно. Дизайнер обыгрывает классический крой удлиненного пиджака при помощи нескольких кожаных ремешков и банданы на голове.

Naked

Кто сказал, что в полупрозрачных «голых» платьях могут появляться только самые смелые знаменитости на красных дорожках? Мы тоже так можем, но все же пытаемся сделать этот тренд более носибельным. Например, добавив сверху кардиган или пиджак в стиле oversized.

Casual