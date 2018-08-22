Маленькое черное платье 2.0: какие модели актуальны в 2018 

Из кожи
С каждым годом мы становимся более уверенными и раскованными в своих луках. Поэтому и классическое черное платье Chanel превращается в сексуальное и дерзкое Versace. В этом году отдавайте предпочтение ассиметричной модели из кожи с оборками.
Платье-пиджак
Когда мы перестали носить шорты и юбки с объемными футболками и свитшотами, модному миру ничего не оставалось, как просто под нас подстроиться. Поэтому появление такого платья в коллекции Alexander Wang вполне очевидно. Дизайнер обыгрывает классический крой удлиненного пиджака при помощи нескольких кожаных ремешков и банданы на голове.
Naked
Кто сказал, что в полупрозрачных «голых» платьях могут появляться только самые смелые знаменитости на красных дорожках? Мы тоже так можем, но все же пытаемся сделать этот тренд более носибельным. Например, добавив сверху кардиган или пиджак в стиле oversized.
Casual
Чтобы почувствовать себя моделью off duty, достаточно будет надеть самые базовые и простые вещи из вашего гардероба. К примеру, черное платье в стиле casual и кроссовки. Мы подсмотрели эту идею у Лили Олдридж и нам понравилось. Получается этакая версия Одри Хепберн 2018 года. Круассаны и кофе у Tiffany&Co тоже можно уплетать.