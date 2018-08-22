Каких цветов были свадебные платья у невест на Руси

В наше время многие русские девушки мечтают выйти замуж обязательно в пышном белом платье. А ведь эта традиция пришла к нам из Европы, и не так давно — в XIX веке. Раньше же русские девушки венчались в сарафане любого, но только не белого цвета.

Цвет чистоты и смерти

Во многих языческих цивилизациях белый цвет символизировал смерть. В Индии, где большая часть населения исповедует индуизм, белый остается цветом траура. До сих пор индианки, потерявшие близких, надевают белоснежное сари. В культуре любой нации символизм цвета одеяния человека всегда играл важную роль. Так было и у русских. Например, в древности в славянском языке слово «красный» являлось синонимом красивого, а «белый» означало также чистый. В пантеоне славянских языческих богов присутствовал Белобог как олицетворение светлых сил. Крестьяне «белой неделей» называли масленичные дни. Русские богатыри под кольчугу перед важным боем надевали белую рубаху, а купцы облачались в нее после бани, перед трудной и опасной дорогой. И делали они это на случай, если придется принять смерть: нужно встретить ее «чистыми», закончить свой жизненный путь подготовленными. И в этом смысле белое платье для невесты на славянской, русской свадьбе было самым неподходящим выбором.

Сарафан цвета солнца

Русские девушки сами шили себе одеяния к свадьбе, и обычно это были расшитые символичными оберегами рубахи и цветные сарафаны. Состоятельная девушка к знаменательному событию готовила себе три смены костюма. Первый был девический, обычный по крою и материалу, но самый лучший по исполнению — «девичий» сарафан розового, желтого, зеленого или голубого цвета. Второй, венчальный — сарафан из дорогих тканей, как правило, красный, малиновый или бордовый. Его расшивали жемчугом, отделывали золотыми нитями, а в северных краях — дорогими мехами. Головной убор, туфли, обручальное кольцо и свечи жених обычно присылал вместе с родовыми перстнями и ожерельями, которые невеста должна была надеть на венчание. На второй день свадьбы в доме жениха девушка появлялась в третьем наряде — традиционно женском одеянии с соответствующим головным убором, символизирующем замужество, и с широким поясом на талии. При этом ткани для костюма брали горячих золотых, красных и коричневых оттенков, и лишь изредка черного цвета — цвета земли, от которой непосредственно зависела жизнь.

Королевская мода

Если белый — цвет смерти, то как появилась традиция облачаться на венчание в белое платье? Некоторые историки считают, что такую свадебную моду завела Анна Австрийская. Являясь представительницей знаменитого монаршего рода Габсбургов, Анна была дочерью испанского короля, а в то время, когда ее собирались выдать замуж за французского монарха Людовика XIII, Испания и Франция находились на грани войны. Анна не желала этого брака и откровенно боялась, что ее пребывание на чужбине окончится смертью, поэтому сама выбрала себе белое платье на свадьбу с Людовиком. Придворные расценили это как экстравагантный испанский вкус, ведь смуглая девушка в белом была безумно хороша и походила на пирожное. А спустя два столетия, нарушив традиции, в белом платье вышла замуж за Альберта Саксен-Кобург-Готского Александрина Виктория, королева Великобритании и Ирландии. Но это уже была дань моде — к тому времени в Европе заново открывали древнеримскую и древнегреческую культуру. Во всех благородных домах восхищались красотою и лаконичностью мраморных скульптур греков и римлян в длинных белых одеждах. Тогда еще археологи не подозревали, что статуи когда-то были раскрашены, и следы краски на них просто не сохранились. После венчания английской королевы все ее подданные женского пола желали на собственной свадьбе быть обязательно в белом. Эта тенденция быстро распространилась по всей Европе, включая Россию. Поначалу в белых платьях выходили замуж только русские высокородные дворянки, проводившие всю свою жизнь в Европе. А потом, подражая им, и представительницы остальных сословий решили оставить надоедливый сарафан неграмотным крестьянкам. Было престижно и модно венчаться в церкви в длинном белом платье, если, конечно, у семьи невесты были деньги заказать его за границей или местным иностранным портнихам. И с той поры мало что изменилось.