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Модель Victoria’s Secret удивила кривыми ногами
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Супермодель Victoria’s Secret разочаровала кривыми ногами 

WDay.ru 8 часов назад
Фото: WDay.ru
Узкие кожаные брюки подчеркнули недостаток красавицы.
Если вы думаете, что все звезды, а особенно модели — девушки с идеальными телами, то спешим разочаровать: это не так. Просто селебрити обычно знают, как правильно одеться и как умело позировать, чтобы их несовершенства (от выпирающего животика до кривых ног) были совсем незаметны.
Но порой с такими ухищрениями они промахиваются. Вот и Надин Леопольд, 24-летняя супермодель и ангел Victoria’s Secret, продемонстрировала на прогулке далеко не самые красивые конечности.
Для дружеской встречи с коллегами по подиуму модель надела шикарный топ цвета марсала со спущенными плечами и узкие кожаные брючки в тон. Но именно скинни и стали причиной конфуза: они привлекли внимание к ногам модели, которые оказались… попросту кривоваты — между как будто видна буква «о».
И об этом недостатке Надин явно прекрасно знает. Иначе как объяснить то, что почти на всех вечеринках она появляется либо в широких брючных костюмах, либо в платьях в пол — пусть и с высоким разрезом до бедра. А в те редкие выходы, когда все же решается надеть мини, старается как можно быстрее сбежать от папарацци. Или хотя бы встать так, чтобы смотреться на фото выгоднее. Но получается это у девушки плохо.
Впрочем, ни руководство Victoria’s Secret, ни редакторов модных журналов небольшой изъян Леопольд вовсе не смущает. Всего за два года девушка сделала головокружительную карьеру и продолжает уверенно стремиться к статусу настоящей топ-модели.
И мы уверены, что у нее все получится! Ведь сколько звезд первой величины не только не смущаются некрасивых ног, но даже словно хвастаются ими!
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Женский форум
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