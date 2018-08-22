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Супермодель Victoria’s Secret разочаровала кривыми ногами
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Супермодель Victoria’s Secret разочаровала кривыми ногами 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Узкие кожаные брюки подчеркнули недостаток красавицы.
Если вы думаете, что все звезды, а особенно модели — девушки с идеальными телами, то спешим разочаровать: это не так. Просто селебрити обычно знают, как правильно одеться и как умело позировать, чтобы их несовершенства (от выпирающего животика до кривых ног) были совсем незаметны.
Но порой с такими ухищрениями они промахиваются. Вот и Надин Леопольд, 24-летняя супермодель и ангел Victoria’s Secret, продемонстрировала на прогулке далеко не самые красивые конечности.
Для дружеской встречи с коллегами по подиуму модель надела шикарный топ цвета марсала со спущенными плечами и узкие кожаные брючки в тон. Но именно скинни и стали причиной конфуза: они привлекли внимание к ногам модели, которые оказались… попросту кривоваты — между как будто видна буква «о».
И об этом недостатке Надин явно прекрасно знает. Иначе как объяснить то, что почти на всех вечеринках она появляется либо в широких брючных костюмах, либо в платьях в пол — пусть и с высоким разрезом до бедра. А в те редкие выходы, когда все же решается надеть мини, старается как можно быстрее сбежать от папарацци. Или хотя бы встать так, чтобы смотреться на фото выгоднее. Но получается это у девушки плохо.
Впрочем, ни руководство Victoria’s Secret, ни редакторов модных журналов небольшой изъян Леопольд вовсе не смущает. Всего за два года девушка сделала головокружительную карьеру и продолжает уверенно стремиться к статусу настоящей топ-модели.
И мы уверены, что у нее все получится! Ведь сколько звезд первой величины не только не смущаются некрасивых ног, но даже словно хвастаются ими! После сериала «Секс в большом городе» только ленивый не высказал свое мнение по поводу ног главной героини Сары Джессики Паркер. А она гордо носила короткие платья, демонстрируя всем свои конечности.
Анджелину Джоли тоже часто обсуждают из-за того, что ее ноги далеки от идеала. На самом же деле от природы у актрисы идеально ровные ноги, но из-за ее ужасной худобы они кажутся немного кривыми.
Расстояние между коленками Памелы Андерсон превышает все нормы. А между икрами Марго Робби может смело пройти даже футбольный мяч, но актриса будто не замечает это и носит очень короткие платья. Wday.ru предлагает посмотреть и на других звезд с неровными ногами.
Другие звезды с кривыми ногами
Сара Джессика Паркер
Кира Найтли
Анджелина Джоли
Рианна
Ева Мендес
Кэти Холмс
Бейонсе
Риз Уизерспун
Марго Робби
Кристина Агилера
Алиша Киз
Пэрис Хилтон
Джулия Робертс
Кейт Босуорт
Лейтон Мистер
Лиа Мишель
Анастасия Гриффит
Мишель Докери
Памела Андерсон
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