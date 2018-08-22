Супермодель Victoria’s Secret разочаровала кривыми ногами

Узкие кожаные брюки подчеркнули недостаток красавицы.

Если вы думаете, что все звезды, а особенно модели — девушки с идеальными телами, то спешим разочаровать: это не так. Просто селебрити обычно знают, как правильно одеться и как умело позировать, чтобы их несовершенства (от выпирающего животика до кривых ног) были совсем незаметны.

Но порой с такими ухищрениями они промахиваются. Вот и Надин Леопольд, 24-летняя супермодель и ангел Victoria’s Secret, продемонстрировала на прогулке далеко не самые красивые конечности.

Для дружеской встречи с коллегами по подиуму модель надела шикарный топ цвета марсала со спущенными плечами и узкие кожаные брючки в тон. Но именно скинни и стали причиной конфуза: они привлекли внимание к ногам модели, которые оказались… попросту кривоваты — между как будто видна буква «о».

И об этом недостатке Надин явно прекрасно знает. Иначе как объяснить то, что почти на всех вечеринках она появляется либо в широких брючных костюмах, либо в платьях в пол — пусть и с высоким разрезом до бедра. А в те редкие выходы, когда все же решается надеть мини, старается как можно быстрее сбежать от папарацци. Или хотя бы встать так, чтобы смотреться на фото выгоднее. Но получается это у девушки плохо.

Впрочем, ни руководство Victoria’s Secret, ни редакторов модных журналов небольшой изъян Леопольд вовсе не смущает. Всего за два года девушка сделала головокружительную карьеру и продолжает уверенно стремиться к статусу настоящей топ-модели.

И мы уверены, что у нее все получится! Ведь сколько звезд первой величины не только не смущаются некрасивых ног, но даже словно хвастаются ими! После сериала «Секс в большом городе» только ленивый не высказал свое мнение по поводу ног главной героини Сары Джессики Паркер . А она гордо носила короткие платья, демонстрируя всем свои конечности.

Анджелину Джоли тоже часто обсуждают из-за того, что ее ноги далеки от идеала. На самом же деле от природы у актрисы идеально ровные ноги, но из-за ее ужасной худобы они кажутся немного кривыми.

Расстояние между коленками Памелы Андерсон превышает все нормы. А между икрами Марго Робби может смело пройти даже футбольный мяч, но актриса будто не замечает это и носит очень короткие платья. Wday.ru предлагает посмотреть и на других звезд с неровными ногами.

Другие звезды с кривыми ногами

Сара Джессика Паркер

Кира Найтли

Анджелина Джоли

Бейонсе

Марго Робби

Лиа Мишель

Мишель Докери

Памела Андерсон

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