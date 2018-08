Как стать умнее с помощью одежды

Люди всегда пытались выглядеть лучше. Попробуйте представить себе профессора 1930-х годов прошлого века без костюма-тройки из добротного твида. Одежда действительно может сделать нас умнее, только теперь данный факт признала и наука. Не так давно, ученые из Колумбийского университета опубликовали исследование, которое рассматривало как одежда может влиять на наше мышление. Полученные результаты удивляют — люди, одетые в униформу или в строгом стиле, показывают больше способностей к конкретному мышлению, в то время как другие участники эксперимента, одетые уже в обычную одежду без строгого стиля, показывали больше способностей к абстрактному мышлению. Точка сборки

Исследователи доказали это в серии экспериментов, во время которых просили старшекурсников носить различную одежду — сперва формальную, затем свободную. В это время они должны были пройти серии тестов, которые демонстрировали особенности их мышления. Все участники показали описанные склонности, изменяемые в зависимости от одежды. Ученики в униформе стабильно показывали лучшие результаты, чем те из их однокашников, что были одеты свободно. Важные моменты

Традиция надевать строгий костюм в важные и ответственные жизненные моменты — также говорит о том, что в те моменты, когда нам нужны дополнительные стимулы, мы ищем их в том числе и в одежде. Отношения с одеждой проявляются и в те моменты, когда мы стремимся к самосовершенствованию, вытесняя недостатки внешнего вида интеллектуальными или эмоциональными качествами. Социальная модель

Так уж повелось в нашей цивилизации, что статус человека демонстрируется с помощью внешних атрибутов, которые весьма четко и понятно считываются остальными членами сообщества. Меняется наш социальный статус — меняется и одежда. Но тяга к смене статуса воплощается в жизнь с гораздо большим трудом, чем простое переодевание. Игра в социальный статус — сегодняшняя реальность мира моды. Представьте себе себя, но поумневшего и более успешного — как будет выглядеть этот человек? Именно эти образы говорят о возможных сценариях вашего развития, поэтому осознание внешнего вида — немаловажный момент на пути к достижению поставленных целей. Fake it till you make it Менять шкуру, окрас и другие внешние признаки — в порядке вещей для животных, рыб и пресмыкающихся. Ядовитые растения вовсю демонстрируют яркие окраски, которые предупреждают об опасности. Другие, неядовитые, имитируют окрас ядовитых, чтобы спастись от вредителей. Внешних маркеров в мире людей гораздо больше. Почему бы не использовать одежду как средство мимикрии, до тех пор пока вы сами не превратитесь в то, что захотите. Как говорится «fake it till you make it».