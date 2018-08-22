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Модные тренды, о которых надо срочно забыть
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Модные тренды, о которых надо срочно забыть 

Рамблер 51 минуту назад
Каждый год мода преподносит сюрпризы. Иногда находки дизайнеров оказываются действительно удачными и остаются актуальными ещё много лет, а вот другие задумки стилистов и модельеров просто удручают нелепостью. Эти модные тренды 2018 года лучше забыть навсегда.
1. Прозрачные куртки. Такие куртки удобны в качестве лёгких дождевиков, но, кажется, некоторые модницы этого не понимают и носят их в любую погоду.
2. Поясные сумки. В восьмидесятые-девяностые годы на поясные сумки был бум, особенно среди туристов, хотя и тогда они выглядели сомнительно. Сегодня эти сумки переживают новый бум. И пусть они смотрятся интереснее предшественников, им определённо не место в гардеробе модника.
3. Гавайские рубашки. Ещё одна «новинка» из прошлого. Странные расцветки и чересчур свободный покрой уместны разве что на жарком курорте, но как можно носить гавайские рубашки в городе?
4. Крошечные сумки. Несколько лет назад в фаворе были вместительные сумки, но сегодня мода развернулась в сторону мини-сумочек. В такую сумку не поместится даже самый необходимый минимум, так что лучше оставить маленькие сумки для девочек.
Женский форум
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