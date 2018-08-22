Yohji Yamamoto запустили глобальный интернет-магазин 

Японский бренд Yohji Yamamoto запустил международный онлайн магазин, в котором собраны все линии: Yohji Yamomoto Produce, которая повторяет подиумные хиты бренда, продаваемая только онлайн линия S’YTE и агендерная линия Ground Y (обе впервые можно будет купить за пределами Японии); линия аксессуаров discord Yohji Yamamoto; + NOIR и Y’s. Также на сайте будет продаваться бренд LIMI feu, который создала дочь Йоджи Ямамото Лими. Сейчас магазин работает на английском языке с доставкой в 130 стран (в том числе и в Россию), скоро также будет доступна китайская версия, а также мобильное приложение.