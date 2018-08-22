45 красивых «осенних» юбок — в офис, университет и на вечеринку

Кто сказал, что с окончанием лета нужно отказываться от юбки? Мы нашли четыре десятка остромодных моделей, которые отлично смотрятся с колготками, вязаными свитерами и осенними ботильонами.

Юбки, которым не нужен дополнительный стайлинг, есть в коллекциях Dries Van Noten (с имитацией павлиньего хвоста), Alice + Olivia (с асимметричным воланом), Balmain (с миллионом страз) и Versace (с многократным брендингом). На первосентябрьскую линейку и в офис, конечно, такие не наденешь, но для эффектных выходов они — в самый раз.

Модели, которые больше напоминают арт-объекты, также можно купить у P. A. R. O. S. H, REDValentino, Antonio Marras и Moschino Couture. Дизайнеры в прямом смысле использовали их как холсты, рисуя и вышивая на ткани тигров, змей, всадников и целые исторические сюжеты. У локальных брендов Natali Leskova и Alena Akhmadullina тоже есть юбки-экспонаты: Наташа оцифровывает петербургские пейзажи, а Алена практикует роспись по бархату.

Цены на высокохудожественные вещи соответствующие — носибельное искусство обойдется вам в среднем в 50 000 рублей. Более простые варианты, которые как раз подойдут для деловых поводов и образов в стиле power-dressing, стоят от 3000 до 10 000 рублей. Ищите у демократичных брендов Tom Tailor, Max & Co, Befree, Jana Segetti и UNIQLO — у последнего даже есть теплая «непродуваемая» юбка для погодных катаклизмов.