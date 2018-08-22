Ким Кардашьян вышла в свет в провокационном розовом мини

В последнее время Ким Кардашьян особенно часто можно увидеть в розовых нарядах. На дне рождения своей младшей сестры Кайли в середине августа она зажигала в коротком платье оттенка маджента с соблазнительным разрезом под грудью, а теперь появилась на публике в облегающем мини светло-розового цвета, глянцевый блеск которого придавал особой пикантности образу.

Отличилась супруга Канье Уэста и в выборе аксессуара: она остановилась на сумке Judith Leiber стоимостью 5 695 долларов (385 318 рублей). Ироничный клатч в виде картофеля фри, усыпанный цветными кристаллами, сделал look реалити-дивы особенно интересным. Ну и конечно, не обошлось без прозрачной обуви Yeezy.

В таком виде Ким отправилась на вечеринку, прошедшую в Беверли-Хиллз. И нет сомнений, что там она затмила всех!