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Ким Кардашьян вышла в свет в провокационном розовом мини
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Ким Кардашьян вышла в свет в провокационном розовом мини 

Harper’s Bazaar 30 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
В последнее время Ким Кардашьян особенно часто можно увидеть в розовых нарядах. На дне рождения своей младшей сестры Кайли в середине августа она зажигала в коротком платье оттенка маджента с соблазнительным разрезом под грудью, а теперь появилась на публике в облегающем мини светло-розового цвета, глянцевый блеск которого придавал особой пикантности образу.
Отличилась супруга Канье Уэста и в выборе аксессуара: она остановилась на сумке Judith Leiber стоимостью 5 695 долларов (385 318 рублей). Ироничный клатч в виде картофеля фри, усыпанный цветными кристаллами, сделал look реалити-дивы особенно интересным. Ну и конечно, не обошлось без прозрачной обуви Yeezy.
В таком виде Ким отправилась на вечеринку, прошедшую в Беверли-Хиллз. И нет сомнений, что там она затмила всех!
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