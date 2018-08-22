Аdidas выпустил футбольную форму из переработанного пластика

Специально для игроков команды Университета Майами Adidas выпустила коллекцию из переработанного пластика, сообщает Highsnobiety.com.

Новую форму Parley наденут не только игроки и тренер, но и обслуживающий персонал.

«Мы рады, что Adidas и Parley объединились с Университетом Майами, чтобы привлечь внимание к осознанному потреблению во всем мире. Служба обществу всегда была неотъемлемой частью нашей программы, и это партнерство помогает нам продолжить эту работу», — рассказал Highsnobiety.com главный тренер команды Марк Рихт.

Для создания коллекции компания работала вместе с экопроектом Parley for the Oceans, который занимается защитой чистоты океана.

Первая игра в экипировке из переработанного пластика состоится 2 сентября против команды Университета Луизианы.

Первыми экипировку наденут американские спортсмены