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Аdidas выпустил футбольную форму из переработанного пластика
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Аdidas выпустил футбольную форму из переработанного пластика 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
Специально для игроков команды Университета Майами Adidas выпустила коллекцию из переработанного пластика, сообщает Highsnobiety.com.
Новую форму Parley наденут не только игроки и тренер, но и обслуживающий персонал.
«Мы рады, что Adidas и Parley объединились с Университетом Майами, чтобы привлечь внимание к осознанному потреблению во всем мире. Служба обществу всегда была неотъемлемой частью нашей программы, и это партнерство помогает нам продолжить эту работу», — рассказал Highsnobiety.com главный тренер команды Марк Рихт.
Для создания коллекции компания работала вместе с экопроектом Parley for the Oceans, который занимается защитой чистоты океана.
Первая игра в экипировке из переработанного пластика состоится 2 сентября против команды Университета Луизианы.
Первыми экипировку наденут американские спортсмены
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