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Волосы и платья: соцсети покорил новый цвет
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Волосы и платья: соцсети покорил новый цвет 

Мир24 56 минут назад
В модной индустрии появился новый тренд. На смену розовому и желтому цвету пришел лаймовый, сообщает портал Fashionista.
При этом тренд с новым оттенком присутствует практически везде: в одежде, цвете волос, аксессуарах. Пользователи Сети все чаще публикуют фотографии с новомодной палитрой цвета. Так, например, в соцсети Instagram даже появился хештег — slimegreen. Подписчики делятся друг с другом снимками одежды, волос с новым цветом.
К тренду присоединились и знаменитости. Селебрити все чаще можно увидеть в одежде светло-зеленых тонов. В частности, это продемонстрировала американская телезвезда Ким Кардашьян. На днях Кардашьнян вместе с супругом Канье Уэстом отправилась на свадьбу другу в платье светло-зеленого цвета. Кроме того, теледива разместила в соцсети снимок, где сфотографировалась в парике лаймового цвета.
Тенденцию подхватили и модные зарубежные блогеры. Среди них Мишель Салем.
Ранее сообщалось, что химики смогли создать безопасную краску для волос. Основным ингредиентом косметического продукта стала смородина.
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