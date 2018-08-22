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Алсу восхитила поклонников стройной фигурой в искрящемся платье
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Алсу восхитила поклонников стройной фигурой в искрящемся платье 

Журнал ОК! 33 минуты назад
У 35-летней певицы Алсу трое детей, но, кажется, на ее фигуре беременности не сказались никак. Сегодня Алсу — одна из самых красивых певиц на российской сцене, и поклонники не устают ей об этом напоминать. Новую волну восхищения вызвала ее фотография в Инстаграм, где артистка изображена в блестящем платье в плд, со свободным верхом и глубоким разрезом. Алсу не преминула похвалить создателя наряда: «Ну это же очень красиво! Еще один шедевр от @terekhovofficial» (Бренд Alexander Terekhov — прим.)
В этом образе Алсу побывала на светском мероприятии, гостями которого также стали Игорь Крутой и Николай Басков.
Алсу, Игорь Крутой, Николай Басков
Подписчики певицы буквально засыпали ее комплиментами: «Вы как фея из моего детства», «Какой нежный и красивый образ! Алсу, вы восхитительны!», «Не оторвать глаз! В этой леди все прекрасно!», «Блистающая в блестящем», «Просто на вас все красиво сидит, вы украшаете наряд».
Впрочем, само платье понравилось не всем: «Вот кто-нибудь мне объяснит, что это за полет мысли дизайнера, где всю работу берет на себя ткань + красавица Алсу, на которую хоть мешок надень! По сути это мешок, только с разрезом и блестящий! Терехов загадка природы, а не дизайнер», «Алсу, просто на вас все красиво сидит, вы украшаете наряд».
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