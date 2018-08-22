Комфорт и изящность: носим струящееся платье с кроссовками, как Рианна

Поклонники привыкли видеть Рианну в необычных образа, которые сложно поддаются подражанию, но бывают и исключения. К примеру, на днях певица поделилась в Instagram видео, где танцует в струящемся кремовом платье. В непривычно простом и нежном наряде РиРи выглядит очаровательно!