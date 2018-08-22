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Комфорт и изящность: носим струящееся платье с кроссовками, как Рианна
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Комфорт и изящность: носим струящееся платье с кроссовками, как Рианна 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Поклонники привыкли видеть Рианну в необычных образа, которые сложно поддаются подражанию, но бывают и исключения. К примеру, на днях певица поделилась в Instagram видео, где танцует в струящемся кремовом платье. В непривычно простом и нежном наряде РиРи выглядит очаровательно!
Но звезда осталась верна своему стилю и вместо босоножек выбрала кроссовки. Впрочем, сочетание кроссовок и платья обожают многие модницы со всего мира: удобно и красиво! Женственности и романтичности образу Рианна придала соломенная шляпа с широкими полями. Такой незамысловатый, но очень стильный look идеально подойдет для путешествий по старинным живописным местам где-нибудь на юге.
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Женский форум
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