Комфорт и изящность: носим струящееся платье с кроссовками, как Рианна 

Поклонники привыкли видеть Рианну в необычных образа, которые сложно поддаются подражанию, но бывают и исключения. К примеру, на днях певица поделилась в Instagram видео, где танцует в струящемся кремовом платье. В непривычно простом и нежном наряде РиРи выглядит очаровательно!
Но звезда осталась верна своему стилю и вместо босоножек выбрала кроссовки. Впрочем, сочетание кроссовок и платья обожают многие модницы со всего мира: удобно и красиво! Женственности и романтичности образу Рианна придала соломенная шляпа с широкими полями. Такой незамысловатый, но очень стильный look идеально подойдет для путешествий по старинным живописным местам где-нибудь на юге.